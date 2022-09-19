 

Стала известна настоящая причина развода Иды Галич: Ударил

19.09.2022, 11:35, Разное
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Ида Галич стала популярна благодаря вайнам – коротким юмористическим сюжетам, в которых шутила над отношениями и женскими “проблемами”. Записывала она их то в одиночку, то в компании Насти Ивлеевой, которой это творчество также дало трамплин в жизнь. Наблюдать за шутками девушки начало тогда около 6 миллионов человек.

Когда в 2018 году Галич объявила, что выходит замуж, ее поклонники радовались вместе с ней. Когда, почти 2 года спустя, Ида объявила о беременности и, затем, рождении сына, все фолловеры поздравляли ее, утирая слезы радости.

Однако в начале прошлого года прогремела новость: Галич объявила о расставании и разводе. Бросившиеся к ней журналисты получили от ворот поворот: Ида поклялась хранить молчание. Исключительно ради сына, по ее словам. Не хотела, чтобы подросший мальчик однажды нашел старое интервью и услышал гадости из уст своей матери.

Накануне, однако, стала известна настоящая причина развода Иды Галич. Телеведущая и певица стала участницей передачи, где
нарушила свое же обещание молчать. “Никаких предательств не было, измен, боев и рукоприкладства”, – поделилась она.

“Мы бы еще немного и друг друга поубивали”, – Галич рассказала о причинах своего развода. Отмечает она также то, что решение разойтись было самым правильным и позволило сохранить уважение друг к другу.

Но это все равно принесло много боли. Развод ударил по эмоциональному состоянию Иды Галич: из-за панических атак и бессонницы ей пришлось обращаться за медицинской помощью и принимать антидепрессанты. Впрочем, сейчас все уже хорошо.


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