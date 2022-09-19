“Парашюты” подвинули даже джинсы и палаццо: учимся создавать образы на начало осени с самыми модными брюками сезона – карго

Карго — это штаны с большими накладными карманами. Они могут быть любой расцветки, из любого материала, с низкой, высокой или средней посадкой. В данном осеннем сезоне карго вытеснили даже модные палаццо и классические джинсы. Разбираемся, как гармонично вписать такой фасон штанов в свои повседневные образы.

С топами

Классическое сочетание — это мешковатые карго (или, как их еще называют, “парашюты”) и облегающие топы. Если вы можете похвастаться накаченным прессом, тогда смело надевайте штаны с низкой посадкой. Из обуви подойдут кеды или кроссовки.

Если же у вас неидеально плоский живот, тогда остановите выбор на карго с высокой посадкой.

Осенью, в прохладную погоду, можете сверху набросить куртку, кардиган, свитер с длинным рукавом на молнии или пуговицах, ветровку и т. д.

Что касается цветовой гаммы, то в тренде — карго оттенка хаки, коричневые, песочные, бежевые, молочные. Очень редко встречаются черные брюки. Сочетать карго можно с одеждой таких же нейтральных оттенков для создания стильного лука. В то же время можете сделать верх более акцентным, выбрав верхнюю одежду или топ яркого оттенка.

С кофтами с длинным рукавом

Очень гармонично смотрятся мешковатые карго с облегающими кофтами с длинными рукавами. Получается красивый контраст верха и низа.

Если хотите освежить привычный лук, тогда подберите кофту ассиметричного кроя. Например, вместо водолазки наденьте кофту с обнаженным плечом (или плечами).

Можно рассмотреть в качестве верха кашемировый свитер с напуском с прямоугольным вырезом. Благодаря этому изделию образ получится уютным и домашним. Дополните лук кроссовками и сумкой-шопером.

С жакетом или пиджаком

Майка или футболка, худи и пиджак или жакет оверсайз (либо удлиненный) — это беспроигрышный вариант. Лук получается неформальным, но не слишком «расхлябанным».

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Добавьте в образ немного сдержанности и женственности с помощью элегантной обуви. В теплую погоду это могут быть босоножки на небольшом каблуке, в прохладную — туфли или ботильоны на каблуках.

С бомбером

Необязательно играть на контрасте, подбирая облегающий верх. Вы также можете скопировать хип-хоп стилистику, чтобы создать молодежный и неформальный образ. Для этого к мешковатым джинсам подберите верх оверсайз.

Например, на топ или водолазку можно надеть куртку большого размера в спортивном стиле. Также рассмотрите вариант бомбера оверсайз (он нынче в моде).

В данном случае верхняя одежда станет изюминкой вашего образа, поэтому подберите изделие интересной расцветки или дизайна. Это может быть разноцветная куртка или куртка с рисунком, логотипом и т. д. А вот однотонная верхняя одежда нейтрального цвета сделает образ более скучным в сочетании с карго.

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С худи оверсайз

Еще один вариант для тех, кому импонирует рэперский стиль. Речь идет о сочетании карго и худи оверсайз. Если у вас штаны со средней или высокой посадкой, тогда желательно либо подобрать укороченную толстовку с капюшоном, либо заправить ее в штаны.

Если у вас карго с низкой посадкой, худи оверсайз будет не совсем уместен. Здесь гармоничнее всего вписывается в наряд укороченный топ или облегающая кофта.

Из обуви можно выбрать “безопасный вариант” в виде кроссовок или кед. Если же вам нравятся смелые эксперименты, рассмотрите вариант обуви в виде домашних тапочек.

С дутой курткой или пуховиком

Поздней осенью, когда уже сильно похолодает, придется утепляться с помощью дутых курток. Хорошая новость заключается в том, что такая верхняя одежда прекрасно сочетается с карго.

Стеганая дутая куртка по стилистике гармонирует с широкими карго с большими накладными карманами. Если вы миниатюрны, то можете добавить себе роста за счет спортивной обуви на тракторной подошве.