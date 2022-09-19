Врач предупредил о катастрофической опасности сосудосуживающих капель для носа

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов раскрыл неочевидную опасность использования капель для носа. Как оказалось, применение сосудосуживающих средств такого типа может иметь катастрофические последствия для здоровья, принося вред ЖКТ, мозгу и другим органам и системам.

С приходом холодов многие граждане вынуждены пользоваться каплями для носа. Сезон простуд становится пиком продаж капель для носа, содержащих сосудосуживающих препаратов. Однако доктор Гаврилов заверяет, что не всегда подобные средства приносят только пользу. В ряде случаев их использование может иметь катастрофические последствия для всего организма. Проблема состоит в том, что они не только сужают просвет сосудов в носу, такой же процесс происходит с сосудами мозга. Что, в свою очередь, влечет за собой головные боли, ухудшение концентрации внимания и способности к запоминанию. Может отображаться применение спреев и каплей также на сердце и сосудах, спровоцировав сбои в их работе.

Иногда бывают случаи, когда пациент случайно проглатывает закапанные в нос средства. Такая ситуация заканчивается спазмами сосудов в желудке и других органах пищеварение. В результате нарушается усвоение продуктов питания, еще одним последствием может быть привыкание к препаратам. При назначении врачом тех или иных лекарств необходимо четко придерживаться рекомендуемых специалистами сроков и доз. Также нужно учитывать возможные аллергические реакции и гиперчувствительность к ингредиентам, входящим в состав капель. Не исключено и появление побочных эффектов от сосудосуживающих препаратов.

Важно, отмечает доктор Гаврилов, в первую очередь следует установить причину отека слизистых пазух носа. Не всегда это сезонные простуды или распространение аллергенных частиц в воздухе. Подобная симптоматика может быть вызвана гиперчувствительностью к какого-либо рода бытовой химии и даже пище.