Ученые предупреждают – озера могут взрываться

21 августа 1986 года в Камеруне произошла трагедия: озеро Ньос взорвалось, убив 1746 человек и тысячи диких животных на многие километры вокруг. Извержение было вызвано выбросом смертоносного газа, который, сотни лет выделялся из мантии Земли и накапливался на дне озера.

Обвал в озере, оползень или вулканическая активность, возможно, спровоцировали эту ситуацию, так как внезапное возмущение озера способствовало выбросу 1,24 миллиона тонн углекислого газа. Катастрофический выброс задушил находящихся поблизости людей, так как этот газ вызывает удушье из-за гипоксии (нехватки кислорода). В таких высоких концентрациях углекислый газ способен лишить возможности дышать.

Выжившие в этой катастрофе рассказывают, как послышался грохот и пенистые брызги поднялись на сотни метров в воздух. Порыв ветра пронесся по домам в местной деревне. Газ убил тысячи людей, диких животных и домашний скот, а над водой образовалось огромное белое облако.

К сожалению, разрушения на этом не остановились. Тяжелое облако опустилось в долину и добралось до близлежащих населенных пунктов, расположенных в 25 километрах от места взрыва, вызывая кругом удушье и смерть. Только те, кто находился на возвышенности, смогли избежать этого.

Отчаявшись понять, как могла произойти такая трагедия, ученые со всего мира объединили усилия в Камеруне для проведения исследований на кратерном озере. Они обнаружили, что Ниос, наряду с другим кратерным озером поблизости, оба необычны тем, что содержат на дне слои, богатые углекислым газом. Это говорит о том, что даже сейчас происходит его непрерывная утечка в воду.

Теперь геологам известно, что на вулканической линии Камеруна находятся 43 глубоких кратерных озера, подобных этому, каждое из которых потенциально может содержать смертельные объемы токсичного газа. В других частях земного шара подобные озера можно найти в Италии, Танзании и на границе с Руандой.

Вода своим весом сдерживала огромный газовый пузырь, пока углекислый газ внезапно не вырвался на поверхность озера. Аналогичный взрыв произошел на озере Манун за два года до катастрофы 1986 года, хотя и не такого масштаба.

По мнению экспертов, озерами можно управлять с помощью труб, которые обеспечивают медленный отвод газа в атмосферу. Однако ученые опасаются, что этого может быть недостаточно для предотвращения будущих катастроф.

В статье, опубликованной в The Conversation, ученый Генри Нгеньям Банг из Борнмутского университета поделился опасениями, что аналогичная катастрофа может назревать на озере Кук, также находящееся в Камеруне. Его воды из голубых превратились в тускло-красные, что наблюдалось в озере Ньос до взрыва.

Чтобы предотвратить подобную катастрофу в будущем, Банг рекомендует еще раз проверить большинство водоемов, находящихся над вулканической линией Камеруна.