Дело о сверхпрыгучем «вампире» из Минерал-Пойнт

В XIX веке Великобритания была напугана странным существом, которого называли Джек-прыгун или Джек-пружинки-на ногах. Он совершал невероятные прыжки и мог с легкостью запрыгивать с улицы на крышу многоэтажного дома и обратно.

В основном Джек-прыгун просто эксцентрично пугал людей, но мог и нападать. В него многократно стреляли, но пули не могли даже ранить его. Скептики считали истории о нем в основном массовой истерией, а исследователи паранормальных явлений предполагают, что Джек-прыгун мог быть вовсе не человеком, а пришельцем.

Истинная природа этого существа так и осталась нераскрытой, а похожие на него странные человекоподобные прыгуны в последующие десятилетия не раз снова проявляли себя в той же Великобритании, других странах Европы или США.

Минерал-Пойнт – маленький городок в округе Айова, штат Висконсин, США. Это место, где большинство людей знают друг друга, оставляют свои двери незапертыми и где почти нет преступности.

Основанный в 1827 году, он славился добычей цинка и свинца, а сейчас популярен среди тех, кто ищет хорошо сохранившиеся здания 19 века. Но большинство знает его по жуткому существу, то ли призраку, то ли человеку из плоти и крови, то ли человекоподобному монстру, которое местные считают вампиром и которое тревожит их с 1981 года.

14 марта 1981 года полиция Минерал-Пойнта была вызвана на Грейслендское кладбище из-за сообщения о том, что там бродит странный высокий, худой и бледный мужчина, одетый в плащ.

Офицер Джон Пеппер был первым на месте происшествия, и когда он прибыл, то увидел незнакомца, которого он описал как “высокого человека, одетого в черный плащ, с раскрашенным белым лицом, примерно 6 футов 5 дюймов ростом (195 см) и уродливого”.

Пеппер окликнул мужчину, что он там делает в такой час, но тот лишь повернулся и кинулся бежать прочь на огромной скорости. Он был так быстр, что Пеппер не мог угнаться за ним.

Когда они добежали до забора, высотой почти в 2 метра, который по верху был оплетен колючей проволокой, офицер подумал, что загнал странного человека в тупик, однако незнакомец внезапно совершил нечеловечески высокий прыжок, перемахнул через забор и скрылся в ночи.

Когда появились другие полицейские, чтобы обыскать территорию, они обнаружили, что, как ни странно, следы незнакомца можно было проследить по снегу до забора, но с другой стороны не было ничего, кроме нетронутого снега, как будто он растворился в воздухе, когда перепрыгнул забор.

После этой первой встречи вскоре начали поступать новые сообщения об этом таинственном незнакомце, и вскоре местная полиция была завалена сообщениями о том, что странный высокий бледный мужчина где-то крался или пытался спрятаться, а когда к нему пытались приблизиться, то он убегал, совершая невероятные прыжки.

Были даже сообщения о том, что он мог без видимых усилий взбираться на отвесные стены. Из-за бледного лица, плаща и сверхспособностей его стали называть вампиром, хотя никаких реальных доказательств, что он пил кровь, не было.

Такие сообщения поступали валом на протяжении 12 дней, вызвав в обществе что-то вроде массовой истерии, прежде чем этот жуткий человек, судя по всему, исчез, так как наблюдения прекратились.

В то время полиция думала, что это был просто шутник или психически больной человек, а когда сообщения о наблюдениях прекратились, они просто пожали плечами и прекратили дело.

На протяжении многих лет про “вампира из Минерал-Пойнт” никто ничего не слышал, но в 2004 году он объявился снова. Полиция была вызвана для расследования случаев, когда мужчину в плаще видели на дереве рядом с жилым комплексом. Очевидцы рассказывали, что мужчина скрывался на этом дереве и даже нападал на местных жителей в течение нескольких ночей.

Когда полиция прибыла, они обнаружили очень высокого мужчину с совершенно белым лицом, одетого в черный плащ, сидящего на корточках на одной из ветвей дерева и просто смотрящего на них сверху вниз.

Когда полиция приказала ему спуститься, незнакомец спрыгнул с дерева и побежал прочь невероятной скоростью, а офицеры погнались за ним. Они преследовали его до бетонной стены высотой 10 футов (3 метра), где незнакомец подпрыгнул в воздух и без труда перелетел прямо через стену. И снова его следы обрывались у стены и никаких следов за стеной найти не удалось.

Это было очень похоже на случай 1981 года и в местных новостях снова заговорили о “вампире Минерал-Пойнт”. И снова через несколько дней наблюдения этого существа прекратились так же резко, как и начались. Оно снова залегло на дно, прежде чем вылезти в 2008 году.

14 марта 2008 года Брэндон Хайнц и его друг Джейми Маркер ловили рыбу с пирса на озере Ладден, когда услышали странные звуки, доносящиеся из-под пирса, прямо у них под ногами, которые звучали так, “как будто кто-то использовал доски причала как лестницу, поднимаясь под нами”.

Хайнц подумал, что там спряталось какое-то животное, и поэтому начал топать по доскам, пытаясь отпугнуть его, но быстро оказалось, что это не животное. Вот как описывали дальнейшие события в одной из газетных статей:

“Хайнц направил свой фонарик в сторону звука и увидел фигуру с темными волосами и очень бледным лицом, поднимающуюся на причал. Хайнц и Маркер стояли в шоке, когда фигура начала подниматься на ноги. Маркер повернулся и побежал по тропинке к машине Хайнца, в то время как Хайнц держал свой фонарик направленным на фигуру.

На нем был какой-то плащ, похожий на типичный плащ Дракулы, а под ним как будто классический мужской костюм, – так рассказывал Хайнц. Маркер утверждал то же самое. Хайнц побежал по тропинке за Маркером, который уже сидел в машине. Когда Хайнц завел машину и начал отъезжать, Маркер увидел из пассажирского окна, что фигура бегом поднимается по тропинке, и он закричал Хайнцу, чтобы он поторопился.

Эти двое поехали в полицейское управление Минерал-Пойнт и рассказали о случившемся, после чего патрульный отряд прибыл в район озера Лудден и исследовал то место, где были Хайнц и Маркер, но никого там не нашел.

Хайнц и Маркер вернулись туда на следующий день, чтобы забрать свои вещи, и обнаружили, что все на месте, за исключением фонарика Хайнца, который тот бросил, когда бежал к машине. “Кто бы это ни был, он может оставить его себе”, – сказал Хайнц.”

После этого случая в Минерал-Пойнт больше не было сообщений о странном мужчине в плаще, бегающим с огромной скоростью и совершающим невероятные прыжки.