Сальвини назвал санкции против России «неэффективными»

Лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини считает, что санкции Евросоюза в отношении России, введённые после начала спецоперации на Украине, являются неэффективными. В интервью El País политик призвал ЕС защищать простых итальянских рабочих, так как именно они «платят» за эти ограничительные меры.



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В преддверии парламентских выборов в Италии, которые пройдут 25 сентября, бывший министр внутренних дел, лидер правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини побеседовал с испанской El País на тему энергетического кризиса, объявления Венгрии автократией и антироссийских санкций.

Судя по результатам последних опросов, на выборах победит коалиция во главе с националистической партией «Братья Италии» и «Вперёд, Италия», в которую также входит «Лига». Тем не менее позиции входящих в коалицию партий отличаются по целому ряду вопросов. Один из них — решение Европейского парламента признать Венгрию электоральной автократией. Сальвини, как и лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, проголосовал против подобного шага, тогда как в «Вперёд, Италия» поддержали инициативу.

Своё решение Сальвини объяснил тем, что он против «вмешательства иностранных государств в дела Италии», которая может однажды стать объектом внимания Европарламента вслед за Венгрией и Польшей.

Сальвини считает: несмотря на то что левоцентристские силы в Европе недолюбливают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгры проголосовали за него на выборах и их выбор необходимо уважать. «Я не понимаю, почему ЕС, вместо того чтобы беспокоиться об электричестве, газе и иммиграции, должен беспокоиться о правилах других стран», — приводит El País слова политика.

Нет согласия в коалиции и по вопросу антироссийских санкций. Хотя Мелони, которая является основным претендентом на пост премьер-министра Италии, поддерживает введённые против РФ ограничительные меры, Сальвини называет их неэффективными.

«Я сказал, что они есть, мы их одобрили. Но кто за них платит? Снова итальянские рабочие. Поэтому я прошу ЕС защитить и их. Хотите сохранить неэффективные санкции? Мне не кажется, что они остановили войну», — заявил бывший министр внутренних дел. Политик добавил, что Италия всегда одобряла помощь Украине и санкции, но отметил, что за них не могут платить итальянские рабочие.

Сальвини также заявил, что спецслужбы Италии уже опровергли «какую-либо причастность итальянских партий к российскому финансированию». «Нет никаких экономических отношений… И позвольте мне настаивать на том, что лица, ответственные за национальную безопасность, отрицают российское вмешательство в итальянскую демократию», — приводит издание его слова.

Итальянский политик подчеркнул, что в случае победы на выборах коалиции, в которую входит его «Лига», в этом отношении ничего не изменится.

Ещё один вопрос, согласия по которому в коалиции нет, — возможность возникновения дефицита в Италии на фоне энергетического кризиса. Сальвини считает, что для предотвращения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере правительство Италии должно немедленно выделить €30 млрд. «Каждый потерянный день — это закрытие завода», — заявил экс-министр внутренних дел.

Кроме того, «Лига» во главе с Сальвини призывает реформировать пенсионную систему страны и ввести единую ставку подоходного налога для физических лиц. На данный момент система уже действует для двух миллионов самозанятых итальянцев, и там хотят распространить её на наёмных работников, чтобы пресечь уклонение от уплаты налогов.

Сальвини также высказался против той Европы, которую он видит сейчас, где, несмотря на период сплочённости во время пандемии, из-за «проблемы газа» «каждый снова идёт своим путём». По его словам, Европа должна быть для людей «союзом тех, кто не похож, но уважает отдельные страны». «И сегодня Европа недостаточно уважает Италию», — заявил он в интервью El País.