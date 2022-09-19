Избегаем депрессии с помощью здорового сна: советы психолога

Согласно Всемирной организации здравоохранения, от клинической депрессии страдает порядка 280 миллионов человек на всей планете, то есть примерно 4% населения Земли. Это психическое расстройство весьма опасное и может привести к печальным последствиям.

Понять, что у человека депрессия, можно, обратив внимание на его поведение. По словам Иркям Ахмеровой, если он больше двух недель пребывает в упадническом состоянии, отказывается от приема пищи, плохо спит и довольно плохо коммуницирует с окружающими людьми, то такому человеку срочно требуется помощь психотерапевта.

Как избежать депрессию? Специалист в беседе с RT настоятельно рекомендовал по 15-20 минут в день тратить на физические нагрузки, спать по семь-восемь часов в комнате, которая проветривается. Во время сна окна должны быть зашторены. Причем засыпать нужно не в тот же день, в который нужно проснуться, отметила Ахмерова.

Также, по мнению эксперта, необходимо следить за своим питанием. Нужно выпивать достаточное количество воды и как можно чаще употреблять фрукты и овощи.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказывала, как бороться с осенней депрессией. Ее слова приводили “Дни.ру”.