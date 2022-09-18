 

«Голиаф» — история мести

18.09.2022, 23:55, Разное
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В конце сентября в прокате новый фильм Адильхана Ержанова

Режиссер и сценарист: Адильхан Ержанов

Продюсер: Георгий Шабанов, Нурасыл Джарбасов, Александр Кочнев. Кинокомпания: совместное производство «Short brothers», «Changepoint», «All Media» (группа компаний ) и «Форест-Фильм»

В ролях: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарёв, Александра Ревенко, Рабия, Абиш, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев

Где смотреть: В российском прокате — с 29 сентября. Затем — на платформе START.

На только что завершившемся Венецианском кинофестивале этот российско-казахстанский фильм Адильхана Ержанова получил приз независимых итальянских критиков Bisato d'oro. И это правильно. Ержанов снимает авторское, при этом — жанровое кино, причем из фильма в фильм собирает живой мир, который сам выдумал и который кажется отлетевшим от нашего бренного…

Действие «Голиафа», как и многих других фильмов Ержанова (от короткометражного дебюта Каратас» до недавнего «Штурма»), разворачивается в затерянном среди казахстанских степей селе Каратас.

Вымышленном и реальном. И фильмы его — и слепки с реальности, и условные притчи. Причем они хорошо смотрятся: любимый жанр Ержанова — вестерн. В «Штурме», например, родители и учителя пытаются отбить детей у террористов, захвативших школу.

«Голиаф» — история мести. Законопослушная молодая гражданка Карина осмелилась и написала в «органы», что криминальный авторитет Пашаев и его банда не дают нормально жить всем от мала до велика в Каратасе. И вскоре Карина погибает при невыясненных обстоятельствах. Во всяком случае, органы так решили. Зато Пашаев сам идет навстречу убитому горем мужу, у которого на руках осталась маленькая дочь.

Надо ли на зло отвечать равноценным злом? Надо ли быть законопослушным в криминальном мире? Тяжелые вопросы. А желание победить грозного гиганта простой пращой известна с древнего Писания.

18 сентября «Голиаф» символично открыл фестиваль «Новые сезоны», объединяющий сериалы и игровое кино.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

Источник: Новая газета


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