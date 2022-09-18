Мнение: Сдадут ли Херсон и Запорожье?

Сдадут ли Херсон и Запорожье?

Наверное, это самый популярный нынче вопрос в нашем боте обратной связи. Поскольку мы, мягко говоря, устали отвечать на него непублично, скажем как есть тут.

После событий в Харьковской области многое изменилось. Если вывод войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей ещё можно было со скрипом воспринять, а исход со Змеиного — объяснить тактической необходимостью, то с Харьковской областью получилось куда хуже.

Селфи ВСУ на фоне плакатов «С Россией вместе навсегда!», фильтрационные мероприятия и расправы над «коллаборантами» и целая череда русофобских информационных кампаний — всё это вы знаете и так.

Поэтому сейчас мы остановимся на Херсоне и Запорожье.

🔻Объективные причины, почему сдавать регионы не планируется.

Деньги

Проводится масштабная кампания по приватизации как государственной собственности, так и частной собственности украинских бизнесменов, не спешащих на подконтрольные России территории. Разыгрываются тендеры на восстановление населенных пунктов и инфраструктуру. На проекты в Харьковской области не было потрачено и десятой части тех сумм, что сейчас выделяются на юге.

Насыщение региона войсками

Добровольческие формирования, входящие в состав 3 армейского корпуса, уже усиливают подразделения ВС РФ, держащие рубежи. Да, сил для проведения наступления широким фронтом не хватает. Но по сравнению с тем, какая картина была на участках ещё полтора месяца назад, плотность концентрации войск выросла в три-четыре раза.

Кроме того, уже начат процесс формирования и комплектования 4 армейского корпуса. По крайней мере, на бумаге.

«Ни шагу назад»

На прошлой неделе по всем подразделениям на Донбассе и юге прошла команда «Ни шагу назад». Приказано любой ценой держать занятые рубежи. Остаётся надеяться, что сейчас основная задача — это снизить наступательный потенциал ВСУ и попытаться перехватить инициативу.

Гражданским подразделениям, да, отданы инструкции на случай принудительной эвакуации. Но это нормальная практика: к сожалению, в Харьковской области всё получилось из рук вон плохо.

🔻Объективные причины, почему регионы до сих пор находятся в зоне риска.

Численный перевес ВСУ и ударный потенциал Запада

К сожалению, на Украине могут позволить себе заваливать оборонительные порядки ВС РФ мобилизованным «мясом», не считаясь с потерями. Если это помножить на практически неограниченные каналы поставки оружия, техники и боеприпасов, можно прийти к простому выводу: идёт война на уничтожение. А ещё насыщение западного оборонно-промышленного комплекса заказами на десятилетия вперёд.

Для той стороны всё происходящее — это шанс зарабатывать на войне. И к сожалению, если не принять более радикальных мер по мобилизации производства, экономики, войск в России, нас могут в определенный момент этим «мясом» завалить.

Предмет торга

Освобождённые буферные территории, как бы это цинично не звучало, для политиков могут остаться предметом торга. Вопрос лишь в том, насколько высоки будут ставки, когда возникнет желание у одной из сторон «зафиксировать» положение дел и заморозить фронт для нового рывка.

Вывода не будет.

Пусть каждый его сделает для себя сам. Мы верим в лучшее. И знаем, что определенные тектонические сдвиги после Харькова начались. Должностные лица были привлечены к ответственности.

Многие доклады остаются всё равно «басней о том, как всё хорошо». Но всё больше и больше появляется случаев, когда там, наверху, сталкиваются с объективной реальностью. И начинаются изменения.

(с) "Рыбарь"

https://t.me/rybar/38978 – цинк

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