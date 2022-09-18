 

Мнение: Старый курд из езидов

18.09.2022, 1:30, Разное
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Вон оно что! Прочитал на канале Белковского:

“Тем временем стало известно, что Е. В. Пригожин, судя по всему, заключил пакт с топовым вором в законе, находящимся ныне в местах лишения свободы З. К. Калашовым (ака Шакро Молодой). Условия пакта: г-н Калашов благословляет формирование тюремных отрядов для украинских фронтов, взамен – досрочно выходит на свободу. И не один, а с группой соратников”.

Вот тут уже картинка вырисовывается. А то ведь многие всё никак не могли врубиться – как это, мол, уголовники идут воевать за государство? Это ж “не по понятиям”?! За это сукой сделают!

Но если всё сделано “под договор” с какой-то значимой фигурой преступного мира (а про Шакро очень много писали в свое время, это фигура, как я понимаю, уровня покойного Япончика, транснациональная преступность) – тогда всё сходится. Просто, видимо, это еще и какая-то форма легализации российской “тени” – в преддверии окончательной отмены всех и всяческих правил. Для криминала, кстати, будет раздолье – например, ввоз того “параллельного импорта” на суммы в миллиарды долларов, всякий контрафакт, отрубание легальных способов передачи денег – то есть расцвет криптовалюты и перевозки старых добрых наличных…

Старым ворам в тюрьме будет скучно в такое интересное время – вот они и выходят. И сразу свою гвардию с собой подтаскивают. Ну а Пригожин пусть ее обучает пока.

Источник: Размышления вольного социолога


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