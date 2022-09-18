 

Мнение: Ученые на службе политической целесообразности

18.09.2022, 1:16, Разное
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Ученые обслуживают политическую повестку.

Источник: Colonel Cassad


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