«Яблочные щечки» снова в тренде: как сделать эффектный макияж, который проявляется при улыбке

В последнее время «яблочные щечки» широко обсуждают в социальных сетях разные популярные бьюти-блогеры. Иногда вместо слова яблочные используют румяные. В мире красоты яблочные щечки — это термин, используемый для обозначения области на щеках, а точнее, в верхней части скул. Данная область будет хорошо видна при улыбке. Другими словами, ябочные щечки — это места, куда наносятся румяна для придания лицу здорового румянца. У каждого человека они расположены по-разному. И стоит приложить некоторые усилия для поиска соответствующих областей.

Определение места

Профессионально занимающийся визажем Ник Бароз объяснил, что в первую очередь нужно определить у себя местонахождение яблочных щек и лишь затем наносить румяна. Главное – нанести их на нужное место. Иначе можно испортить весь мейкап.

По словам Ника Бароза, румяные щечки — это передние части щек человека, которые проявляются во время улыбки. Достаточно провести палец вдоль линии улыбки и нужное место быстро отыщется. Нанесенные румяна должны имитировать фактическое покраснение, возникающее в этой области. Ведь именно там кровь естественным образом собирается на щеках.

Как наносить

Стоит понимать, что цвет румян не должен слишком сильно выделяться. Конечно, если он будет совсем незаметным, то общий вид макияжа станет неестественным. Поэтому необходимо соблюдать определенную меру, ориентируясь на оттенки умеренной яркости.

Для нанесения используйте небольшую куполообразную кисть с компактной плоской головкой, чтобы сконцентрировать румяна только на области яблочных щек. Делайте круговые движения, нанося румяна, пока щеки не приобретут естественный цвет. Убедитесь, что нанесенные румяна не пересекает линию улыбки.

Как правило, румянец является синонимом здоровья его обладателя. Такой внешний вид очень привлекателен для окружающих. Тем не менее, есть ряд других цветов, которые также можете применять для подчеркивания оттенка яблочных щек.

Выбор цвета

Можно выбрать кремовые или коричневые румяна и нанести их на скулы для придания щекам теплого и мягкого оттенка.

А еще это может быть цвет сливы для обладательниц среднего и темного тона кожи. Только в этом случае надо наносить румяна прямо на область яблочных щек.

Еще два цвета, рекомендуемые для румян Ником — это персиковый и коралловый. Их можно использовать для придания щекам умеренно-яркого оттенка и создания наиболее привлекательной формы.

Также никто не запрещает экспериментировать, используя во время макияжа самые понравившиеся цвета румян.