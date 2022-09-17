Мнение: Немецкая еда из Приморья, российский кофе и экспортные пошлины на удобрения

1. Читатель из Кёльна (Германия) прислал фотографии типичной немецкой еды, картофельного шлеммер-филе. Это замороженные рыба и картошка, готовые к запеканию. Сорок минут в духовке, и получается что-то типа рыбного пирога с хрустящей корочкой.



А если слегка повернуть коробку, мы обнаружим там русские слова, «Бородино» и «Владивосток»:

Предположу, что речь идёт про большой автономный траулер морозильного типа «Бородино». Им владеет Русская Рыбопромышленная Компания, и его порт приписки — как раз Владивосток.

2. Пишут, что в России делают кофе для южных стран (ссылка):





Этикетка кофе Jacobs, купленного в магазине Мексики.

Для не владеющих испанским: на ней написано, что кофе сделан в России специально для Мексики. То есть кофе вырастили где-то в Южной Америке, привезли в Россию, превратили в растворимый, расфасовали и отправили в Мексику.

Думаете, это потому что в России дешевый рабский труд? Уверяю вас, в самой ЮА дешевой рабочей силы выше крыши. Просто для сублимации кофе требуются достаточные энергозатраты. Как и для изготовления сыра, пива и еще огромного количества простых и привычных повседневных вещей.

Такая сложная логистика возникла из-за того, что разница в стоимости энергоресурсов внутри России и в остальном мире просто чудовищна. Раз в 10 в среднем. И наша отсталая страна уже давно не «обычная бензоколонка». Мы переносим производства сюда и продаем товары, а не сырье.

3. Праздник на улице прозападных всепропальщиков. Россия «подсаживается» на очередную «иглу», на этот раз удобрениевую (ссылка):

Минфин нашел способ пополнять бюджет на дополнительные 100 миллиардов рублей в год — ведомство предложило ввести экспортные пошлины на все виды удобрений, узнал «Коммерсантъ». Мера грозит производителям потерей до 12 процентов экспортной выручки.

Решение находится на финальной стадии согласования, сейчас обсуждается конкретная ставка… <…>

За счет новой меры с химической отрасли в целом планируется собрать около 105 миллиардов рублей в год.

Компании-производители не разорятся, так как цены на их продукцию взлетели из-за антироссийских санкций, которые мешают нормально вывозить удобрения из России. Самое интересное, что ЕС эти санкции уже снял… но только на поставки удобрений себе любимому (ссылка):

Президент России Владимир Путин назвал уродливым решение Евросоюза снять запрет на экспорт удобрений из РФ только в страны Европы, но не в беднейшие государства мира.

“То же самое касается и вывоза наших удобрений. Это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии, позорное – снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран – членов ЕС”, – охарактеризовал ситуацию российский лидер.

Он указал на то, что Европа сама создала проблемы на рынках продовольствия, а теперь решает их за чужой счет. “А как же беднейшие страны, как же риторика о том, что все наши совместные усилия должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? – заметил Путин. – Это что, все блеф, только чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки? Которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики”. “Насоздавали проблем, теперь решают их за чужой счет. Это просто безобразие”, – констатировал президент РФ.

Как и в случае с зерновой сделкой (зерно с Украины в итоге вывозится не в Африку, а в Европу), Запад ведёт себя с фирменным цинизмом. Фактически они создали ситуацию, в которой бедные страны будут страдать от голода и дороговизны ресурсов, тогда как богатые европейцы скупят дефицитные товары по завышенным ценам (напечатав ещё миллиарды необеспеченных евро и набрав ещё больше долгов).

Россия будет зарабатывать на экспорте удобрений в Европу. Америка запретила европейцам покупать наш газ? Пусть тогда покупают вторичный продукт с более высокой добавленной стоимостью.

Что касается бедных государств Африки и Азии, Россия заявила о готовности передать им застрявшие в европейских портах удобрения (около 300 тысяч тонн). Нормальным клиентам мы готовы помочь.