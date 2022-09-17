 

Байден предостерег Путина от применения ядерного оружия – возмездие будет суровым

17.09.2022, 14:55, Разное
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Президент США пригрозил РФ последствиями, если Кремль использует тактическое ядерное оружие. Характер ответных мер будет определён в зависимости от действий России, заявил Джо Байден в интервью телеканалу CBS News. Использование ядерного оружия изменит облик конфликта, как ничто другое со времён Второй мировой, подчеркнул президент США.

Чтобы способствовать наступлению украинских сил, администрация Байдена сказала о выделении вооружений на сумму 600 миллионов долларов. В эксклюзивном интервью с ведущим воскресной программы 60 minutes на CBS Скоттом Пелли президент Джо Байден обсудил недавнее продвижение ВСУ на поле боя и что будут делать США, если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию. 

СКОТТ ПЕЛЛИ, корреспондент CBS: Пока Украина добивается успеха на боле боя, Владимир Путин в замешательстве, его загоняют в угол. Мне интересно, что бы вы, господин президент, сказали ему, если он планирует использовать химические или тактическое ядерное оружие? 

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Не надо. Не надо. Не надо. Это изменит облик вооружённого конфликта, как ничто со времён Второй мировой войны*.

СКОТТ ПЕЛЛИ: И каковы будут последствия таких действий? Каков будет ответ Соединённых Штатов?

ДЖО БАЙДЕН: Думаете, я заявил бы вам, каким именно он будет, если бы знал? Конечно не скажу. Ответ будет последовательным, они (Россия. — ИноТВ) станут ещё большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они сделают, будет определено, какой последует ответ.  

Вы можете посмотреть продолжение интервью Скотта Пелли в премьерном эпизоде нового сезона 60 minutes.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2022 года.

* Комментарий ИноТВ: в Кремле прокомментировали заявление Джо Байдена, пригрозившего РФ последствиями, если она применит ядерное оружие. «Читайте доктрину, там всё написано», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


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