 

День иконы Божией Матери Неопалимая Купина: запреты на 17 сентября

17.09.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

Неопалимая Купина дословно означает “несгораемый
куст”. Икона Божией Матери представлена в уникальном иконографическом
стиле. Данный образ отсылает нас к событиям, описанным в ветхозаветных
приданиях. В частности, сюжетная линия описана в книге Исход. Там говорится о
том, как Моисей у подножья горы Синай увидел терновый куст, который горел, но
не сгорал. В этом образе к пророку явился Бог и возложил великую миссию по
выводу израильтян из Египта.

Изначально на иконе изображался сам горящий куст, однако
потом образ приобрел более схематичное выражение. На нем появилась Богоматерь с
младенцем, сюжеты из Ветхого Завета и ангелы. Икона написана в I веке нашей
эры, однако ее автор доподлинно неизвестен.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Вообще икона Божией Матери Неопалимая Купина в народе
считается защитницей от пожара, поэтому в праздник запрещено разводить костер.
Также в этот день нельзя хвастаться перед другими или одалживать вещи – все это
может привести к бедности.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

17 сентября следует молиться об исцелении от болезней,
особенно от ожогов. Также православные верят, что икона защищает дом от
бедствий, а скотину от падежа. Наши предки в этот день начинали собирать урожай
лука. Его обязательно нужно было добавить в еду, а также развесить по дому в
качестве оберега. Согласно народной примете, если в день иконы Божией Матери
Неопалимая Купина шел дождь, значит оставшаяся осень будет сухой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06.22 / Мнение: Как было официально заявлено, мы собираемся ослабить Россию

28.05.22 / Пахом Теплый: что нельзя делать в народный праздник 28 мая

29.11.21 / Как носить сапоги выше колена и с чем их сочетать, чтобы создать стильный образ

16.08.21 / Скандалы: Мошенничество Александра Сытина связали с насилием

23.09.21 / Держать не больше года: как правильно хранить консервацию в квартире

11.01.21 / Лукашенко пообещал приводом доставить в Минск всех участников чемпионата мира по хоккею

08.12.20 / Голова собаки выбрана новой эмблемой Росгвардии

16.08.21 / Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения: “Моя женщина”

24.06.21 / Покупатель футболки сборной Украины останется под подпиской о невыезд

04.02.22 / Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика