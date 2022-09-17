День иконы Божией Матери Неопалимая Купина: запреты на 17 сентября
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ИСТОРИЯ
Неопалимая Купина дословно означает “несгораемый
куст”. Икона Божией Матери представлена в уникальном иконографическом
стиле. Данный образ отсылает нас к событиям, описанным в ветхозаветных
приданиях. В частности, сюжетная линия описана в книге Исход. Там говорится о
том, как Моисей у подножья горы Синай увидел терновый куст, который горел, но
не сгорал. В этом образе к пророку явился Бог и возложил великую миссию по
выводу израильтян из Египта.
Изначально на иконе изображался сам горящий куст, однако
потом образ приобрел более схематичное выражение. На нем появилась Богоматерь с
младенцем, сюжеты из Ветхого Завета и ангелы. Икона написана в I веке нашей
эры, однако ее автор доподлинно неизвестен.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
Вообще икона Божией Матери Неопалимая Купина в народе
считается защитницей от пожара, поэтому в праздник запрещено разводить костер.
Также в этот день нельзя хвастаться перед другими или одалживать вещи – все это
может привести к бедности.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
17 сентября следует молиться об исцелении от болезней,
особенно от ожогов. Также православные верят, что икона защищает дом от
бедствий, а скотину от падежа. Наши предки в этот день начинали собирать урожай
лука. Его обязательно нужно было добавить в еду, а также развесить по дому в
качестве оберега. Согласно народной примете, если в день иконы Божией Матери
Неопалимая Купина шел дождь, значит оставшаяся осень будет сухой.
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