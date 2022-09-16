Мнение: Путин о ходе СВО
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Путин о ходе СВО на саммите в Самарканде.
Путин прокомментировал "контрнаступление" ВСУ, призвав посмотреть, "чем оно закончится";
Наступательная операция в Донбассе не прекращается, но мы не спешим;
Россия воюет не всей армией, а лишь контрактной частью;
Основной целью спецоперации РФ является освобождение Донбасса;
Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, не надо;
На протяжении десятилетий на Западе культивировалась идея развала России;
СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, в ходе ее мы видим попытки проведения терактов, мы действительно на это сдержанно отвечаем, но до поры до времени;
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты;
Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого началась спецоперация;
ВС РФ нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине и пообещал еще более серьезный ответ в будущем
Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик.
Бывшие колониальные державы Европы привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей политике
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Источник: Colonel Cassad
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