“Ведут к упадку”: Дробыш объяснил причину краха популярной группы “Тутси”

В эту субботу, 17 сентября в 12:30, на телеканале “МУЗ-ТВ” выйдет очередной выпуск еженедельных музыкальных расследований — “Хит-Сториз”, героинями которого стали солистки “Тутси”.

В ней Виктор Дробыш вспомнил, как первым делом начал искать для своих подопечных большой хит. Им стал трек “Самый-самый”. “Кому-то понравилось, кому-то совсем не понравилось, но Дробыш сказал: “Девочки, доверьтесь мне! Это хит!” Я была в числе тех, кто сказал: “Блин! На одной ноте! Но как же так!?”, – рассказала Ирина Ортман.

“Это уже сейчас, спустя много лет, можно говорить, кому песня не понравилась. Но тогда ни у кого не хватило духу даже глазом повести, чтобы я не заподозрил, что она там кому-то не понравилась!” – считает Виктор Дробыш.

С выбором трека продюсер не ошибается: песня моментально разлетается по радиостанциям, группу приглашают выступать на концертах. Поэтому Дробыш решает побыстрее снять на нее видео. Затем у “Тутси” выходят и другие популярные песни, но такого успеха, как “Самый-самый” они группе не принесут. Коллектив постепенно терял популярность, а в 2012 году и вовсе прекратил работу, вернувшись к фанатам лишь в 2019-м.

“Я считаю, что эта группа не добилась огромного успеха из-за того, что они начали какие-то движения: кто-то уходил, приходил. Но когда в группах начинаются перемены, они обычно ведут к упадку”, – объяснил Дробыш причину краха коллектива.