 

Огнеборцы: россиян хотят обязать тушить пожары на своей земле

16.09.2022, 23:10, Разное
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Министерство сельского хозяйства РФ занимается разработкой законодательных поправок, которые обяжут россиян, владеющих землей, принимать непосредственное участие в тушении пожаров. Новые требования к россиянам могут вступить в силу уже в следующем году.

Как уточняет Пятый канал, речь идит не о дачниках, а о владельцах крупных земляных наделов. Зачастую возникающие там очаги огня приводят к масштабным пожарам, перекидываясь на соседние леса и населенные пункты.

Согласно новым правилам, собственники земли будут обязаны немедленно сообщать в МЧС о возникших пожарах, а также лично участвовать в тушении огня. При этом отмечается, что меры ответственности для нарушителей еще не разработаны. Меж тем, инициативу Минсельхоза уже поддержали в Госдуме.


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