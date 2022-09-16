 

Огнеборцы: россиян хотят обязать тушить пожары на своей земле

16.09.2022, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство сельского хозяйства РФ занимается разработкой законодательных поправок, которые обяжут россиян, владеющих землей, принимать непосредственное участие в тушении пожаров. Новые требования к россиянам могут вступить в силу уже в следующем году.

Как уточняет Пятый канал, речь идит не о дачниках, а о владельцах крупных земляных наделов. Зачастую возникающие там очаги огня приводят к масштабным пожарам, перекидываясь на соседние леса и населенные пункты.

Согласно новым правилам, собственники земли будут обязаны немедленно сообщать в МЧС о возникших пожарах, а также лично участвовать в тушении огня. При этом отмечается, что меры ответственности для нарушителей еще не разработаны. Меж тем, инициативу Минсельхоза уже поддержали в Госдуме.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.22 / «Нас не развести по разным планетам»

18.05.21 / Тонкие волосы сделает объемными: небрежный боб подходит всем типам волос

05.11.20 / Мнение: Как начиналась «столица мира»

06.01.22 / Мнение: Жандарм Евразии

25.09.20 / Версия: США репетируют новую «цветную революцию» на себе?

20.01.21 / В контейнерах с продовольствием, которые американцы передали российским космонавтам, оказалась японская еда

16.12.21 / Покрыла убийцу мужа, подсела на таблетки, угодила в наркоклинику: что известно о звезде 90-х Каролине

04.03.22 / Мнение: Госдума приняла закон о фейках о ВС РФ

12.08.21 / Звездная вещь: где найти красное платье, как у Алины Кабаевой

14.09.22 / Вся британская королевская семья на прощании с Елизаветой II в Лондоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика