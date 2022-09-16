НАТО не готово к наихудшему сценарию – войне с Россией

Бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что НАТО не готово к войне с Россией – наихудшему сценарию развития украинского конфликта. Как пишет Newsweek, для военного столкновения альянсу необходимо восстановить резервы вооружений, которые были переданы Украине, однако сейчас арсеналы опустошены.



AP

В случае наращивания поставок оружия Киеву со стороны НАТО альянс рискует оказаться не готовым к сценарию, если боевые дейтсвия выйдут за пределы Украины. Как пишет Newsweek, об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе генерал Ричард Ширрефф.

Он добавил, что с начала российской спецоперации США и их союзники по альянсу пытались балансировать на тонкой грани оказания военной помощи Киеву без обострения конфликта. Прямое участие НАТО может произойти только в том случае, если одно из его государств-членов подвергнется нападению, что приведёт к срабатыванию принципа коллективной защиты, то есть статьи 5 Североатлантического договора. И к такому сложному развитию событий альянс, по словам Ширреффа, пока не готов.

«Справиться с рисками эскалации конфликта мы смогли бы в том случае, если бы НАТО было готово к худшему сценарию, а этого до сих пор мы не видим, — заявил он Newsweek. — Когда я говорю о наихудшем сценарии, то имею в виду прямое военное столкновение НАТО с Россией».

Ширрефф отметил, что быть готовым к наихудшему сценарию означает мобилизовать резервы, восстановить утраченные боевые возможности, потерянные за годы сокращений в военной сфере, а также оснастить промышленность всем необходимым для производства артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет. Это необходимо не только для того, чтобы заместить арсеналы, переданные украинцам, но и начать наращивать собственные военные запасы, потому что они опустошены.

«Отметьте галочкой те страны НАТО, которые предоставляют вооружение. Отметьте заявление, сделанное Столтенбергом после саммита НАТО о нашей приверженности Украине и цели нанесения поражения России. Но мы абсолютно провалились с тем, что необходимо сделать для подготовки к войне», — заявил Ширрефф.