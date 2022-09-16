Скандалы: «Госзагрансобственность» тратит миллионы на секретные ремонты своих особняков за рубежом

Секретность – нормальная история для госпредприятия. Никаких обоснований трат в открытом доступе нет

Российской недвижимостью за рубежом заведует ФГУП «Госзагрансобственность». Эта организация была создана в 1996-м и подведомственна Управлению делами президента РФ. Именно она заведует вопросами коммерческого использования зарубежной недвижимости, переданной ФГУП на правах хозяйственного ведения, обеспечивает её содержание и эксплуатацию. Собственность России в Иране (сегодня один из важных партнёров РФ в мире) – не исключение.

К слову, наши страны особенно роднят нынешние западные санкции. Впервые ограничения против Ирана были введены в начале 1950-х в ответ на национализацию Англо-иранской нефтяной компании, и до недавних пор эта страна была самой подсанкционной. Весной 2022-го всё изменилось: теперь первенство в этом смысле у России.

Экономика «Госзагрансобственности»

Госпредприятие зарабатывает за счёт сдачи в аренду своей недвижимости за рубежом, но дебет с кредитом едва сходятся. Так, в 2021-м выручка ФГУП составила 835 млн руб., а чистая прибыль – всего 1,4 млн.

Так, в собственности ФГУП есть некое служебное здание 1969 года постройки. Общая площадь относительно небольшая, всего 152 кв. м, жилая и того меньше – 51 кв. м. Адрес не указан, в отличие от стоимости ремонта. Как следует из техзадания на сайте госзакупок, на реконструкцию здания чиновники готовы потратить почти 3 млн руб. Сумма не самая большая, но проблема в том, что в документах нет никакого обоснования таких трат. Что за работы, где находится здание, почему оно требует ремонта и как рассчитывались затраты? Загадка.

Известен только исполнитель: фирма из Анапы «А-Проект». Чиновники раньше с ней не сотрудничали (хотя компания ведёт деятельность с 2014-го). Помимо иранского проекта, кубанская компания получила ещё один контракт – уже на 6 млн руб.

Одновременно с Тегераном «А-Проект» должен заняться реконструкцией здания в столице Уругвая – Монтевидео, общая площадь которого составляет 437 кв. м, а жилая – 227 кв. м. Можно уверенно утверждать, что это не посольство РФ, которое расположено в трёхэтажном здании. Ремонт же, как следует из техзадания, требуется двухэтажному особняку. И вновь никакого обоснования, никаких подробностей.

Деньги любят тишину. Особенно если это доллары (а именно эта валюта указана в закупке). При этом договоры заключаются в рублях. Зачем нужна лишняя конвертация, не совсем ясно.

Впрочем, секретность – нормальная история для «Госзагрансобственности». Индия – заложено 14 млн руб. на реконструкцию служебного здания в Нью-Дели. Лондон – 15 млн руб. на ремонт «служебно-жилого здания». Подробностей тоже нет. Сотни миллионов рублей уходят на ремонт российской недвижимости за рубежом, но никаких обоснований таких трат в открытом доступе нет. Как и адресов. И таких примеров много.

Лондонские секреты

Судя по всему, ценовые характеристики специально вымарывают из документации. «Собеседник» обнаружил два декабрьских тендера на реконструкцию служебных зданий в Лондоне. Общая сумма – больше 2,7 млн $

(по курсу на конец 2021-го – больше 175 млн руб.). Попытаемся понять, на что же идут такие гигантские суммы. Да ещё и в стране, которая теперь считается недружественной по отношению к России.

Сначала – демонтажные работы (разборка плинтусов, снятие обоев и покрытия из линолеума, а также замена системы кондиционирования и электропроводки). Затем – реставрация фасадов и внутреннего убранства. Наконец – благоустройство двора и самого особняка, включая разные мелочи вроде сигнализации. Итого – 2,5 млн $. При этом везде на месте расценок той или иной работы – пустое место. Заголовок для технического задания есть, а вот сам документ отсутствует. Выходит, подрядчик при подаче заявки должен только догадываться о требованиях к работам. Или все уже решено заранее?

На последнее намекает одно обстоятельство: итоги тендера были подведены 29 декабря 2021-го. А уже через две недели по плану должны были начать отселение для проведения ремонтных работ. То есть для подготовки столь масштабной реконструкции подрядчику давалось всего полмесяца. Не слишком ли короткий срок?

Мексиканский уголок за колючей проволокой

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами» – такое заявление в начале марта сделал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России (и не ввела их до сих пор). А значит, российские чиновники могут свободно въезжать в эту страну. И жить в Мехико в доме на улице Антонио Мендосы, ремонт которого оказался для бюджета РФ вовсе не копеечным.

В сентябре 2018-го «Госзагрансобственность» заключила договор на реконструкцию фасада служебно-жилого здания в Мехико. Стоимость работ составила почти $100 тыс. США. Всего за пару недель ремонт был закончен, чиновники остались довольны увиденным. Однако затем «неожиданно» заметили, что фасад был отремонтирован всего на треть – лишь на площади 610 кв. м, притом что его общая площадь составляет почти 2000 кв. м. В итоге арбитражный суд взыскал с подрядчика почти $70 тыс., полученных необоснованно.

«Собеседник» решил посмотреть, за что чиновники изначально платили рабочим. Это небольшое двухэтажное здание без особых проблем можно найти на панорамах Google. О присутствии России здесь говорит разве что государственный флаг на крыше, едва различимый из-за деревьев. По периметру здание обнесено колючей проволокой. Что внутри – неизвестно, но это точно не посольство: оно находится на другой улице.

Ожидания от ремонта фасада оказались явно завышенными. Никаких излишеств там нет – стены просто покрашены в серый цвет, кое-где не слишком профессионально. За что были заплачены деньги, на которые можно было купить квартиру в Москве, загадка. И не последняя.

Илья Давлятчин

Оригинал материала: “Собеседник”