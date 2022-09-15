“Застал Наташу с футболистом”: бросивший Подольскую с детьми Пресняков поставил точку в отношениях

Известные российские певцы Владимир Пресняков и Наталья

Подольская поженились 12 лет назад, хотя их отношения начались еще в далеком

2005 году. В этом браке у пары родились двое детей: семилетний Артемий и

двухлетний Иван. Крепкие семейные узы долгое время не давали поклонникам

переживать за благополучие их кумиров, однако все изменилось летом прошлого

года.

Звездное семейство поехало на заграничный отдых. Изначально

выпускница “Фабрики звезд” публиковала в социальных сетях фотографии

семейного идиллия: муж, жена и двое детей. Однако путешествие в Испанию

породило немало слухов.

В какой-то момент с семейных фото пропал глава семейства.

Фанаты звезд отечественной эстрады заподозрили, что Владимир Пресняков бросил

жену и детей в европейской стране, а сам вернулся на родину.

Масло в огонь подлил и прошлый отдых представительница

России на “Евровидении”. До этого Наталья Подольская поехала загорать

на турецкий пляж без любимого супруга. Точку в сложной любовной истории

поставил сам музыкант. В интервью журналу “7 дней” он признался, что

не доверяет никаким слухам о своей семье.

“Сейчас пишут такие смешные вещи. Например, что я

застал Наташу с футболистом”, – отметил Владимир Пресняков.

Однако он подчеркнул, что не обижается на подобные вещи, а

всякие сплетни считает смешными. По словам музыканта, он предпочитает

пропускать слухи мимо ушей.