Мода на фиолетовые румяна: как наносить оттенок, чтобы не выглядеть болезненно

Индустрия красоты не стоит на месте: появляются новые бьюти-тренды, которые становятся настоящим хитом. Блогеры, пишущие о красоте, первыми рассказали о необычном оттенке румян, ставшим самым актуальным этой осенью, а позже мода на фиолетовые румяна «ушла в народ». Не самый ходовой оттенок набирает популярность, и даже сама Рианна не стесняется экспериментировать с эффектным мейкапом.

Новый тренд в макияже

Ключ к красивому цвету лица – правильно подобранный оттенок румян. Чтобы подчеркнуть свежесть и молодость, визажисты используют нежно-розовые оттенки, но в этом сезоне они рекомендуют девушкам быть смелее и попробовать новый бьюти-тренд, который может стать для кого-то лучшим другом.

Блогер Таньель Мустафа, обожающая тестировать новые косметические продукты, уверяет, что готова к экспериментам. Она создает эффектные образы, используя различные средства макияжа. В этот раз брюнетка тестирует фиолетовые румяна, которые, по ее словам, не самый подходящий оттенок для щек.

Она признается: одно дело попробовать новый тренд и забыть о нем, а другое – ходить так в реальной жизни и не выглядеть болезненно.

Для разного тона кожи свой оттенок

По словам блогера, естественный румянец делает любое лицо моложе и симпатичнее. Да, большинство из нас предпочитают нюдовые оттенки в макияже, но пришло время попробовать фиолетовую палитру.

Главное правило: для смуглянок подходят любые оттенки лилового цвета, даже самые сочные и насыщенные. А обладательницы фарфоровой кожи выбирают нежно-лавандовый, который подарит щечкам легкий морозный румянец, а не «украсит» их синяком.

Ставка на синий, а не красный

Тон, рожденный из комбинации красного и синего, при правильном использовании может стать лучшим другом девушек. В моде все оттенки насыщенного цвета от сиреневого до темно-ягодного, поэтому главное – найти свой.

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Фиолетовый цвет, как правило, осветляет лицо, в отличие от персикового и розового, которые добавляют ему теплых красок. По признанию блогеров, самые лучшие румяна – это те, в которых больше синего, чем красного.

Можно остановиться на нежно-сиреневых румянах, которые просто созданы для светлокожих. И не забыть об обязательной подводке для глаз! А темно-сливовый оттенок идеально подходит для смуглой кожи.

Метод омбре

Чтобы придать лицу эффект здорового сияния и не выглядеть болезненно, блогеры придумали новую технику нанесения румян, при котором насыщенный фиолетовый сочетается с менее яркими оттенками. 2 цвета смешиваются друг с другом и плавно растушевываются, но более темный наносится ближе к уху, что создает эффект лифтинга, а скулы приобретают рельефность. Видимые границы румян можно растушевать в легкую дымку кистью или пройтись по скулам пуховкой, чтобы приглушить слишком яркий оттенок румян.

Метод омбре позволяет сочетать кремовые текстуры с рассыпчатыми, а матовые – с сияющими. И при такой технике нанесения фиолетовые румяна не будут выглядеть очень ярко, как в баночке.

Румяна плюс хайлайтер

Таньель Мустафа наносит румяна цвета спелой сливы очень легкими движениями, не втирая их в кожу. И не скрывает, что не сразу подобрала нужный оттенок фиолетового: иногда ее щеки, отливающие синевой, выглядели так, будто девушка несколько часов провела на морозе и сильно замерзла.

Чтобы добавить сияния своей коже, она наносит поверх румян сверкающий хайлайтер сиреневого оттенка, придающий ее скулам ледяной блеск. По словам блогера, это «безопасный» способ заставить работать фиолетовый цвет. «Мой образ можно назвать повседневным, он никого не напугает», – смеется она.

Правда, как сейчас признается девушка, в ее косметичке остался лишь хайлайтер, а румяна нетривиального оттенка исчезли.