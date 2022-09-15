Мнение: Чудовищно похожий человек

Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7862232.html

Чудовищно похожий человек.

"Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича.

Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого… у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи" (с) официальный комментарий компании "Конкорд" https://vk.com/concordgroup_official на тему ролика с "человеком похожим на Пригожина в одной из мордовских колоний".

Троляки.

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