Крупнейшие японские концерны внедряют российскую 1С

Крупнейшие японские металлургические конгломераты «Сумимото», «Мицуби» и «Доова» согласовали и подписали дорожную карту по внедрению российской «1С:Бухгалтерия» на своих предприятиях.

К подобному шагу корпорации подтолкнули изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве Страны восходящего солнца, вступающие с марта 2023 года и подразумевающие полный переход на электронный документооборот и онлайн-бухгалтерию.

По словам представителя «Сумимото» Такеши Умбакано, выбор в пользу российского ПО обусловлен в первую очередь низкими издержками внедрения, а также возможностью быстрой доработки под нужды заказчика. Внедрять специфический для рынка продукт будет японская компания «Хототогису», дочка IT-гиганта «Номура»

Председатель Всероссийской ассоциации бухгалтерских программ Аида Полукац комментирует экспансию на новый рынок следующим образом:

– 1С зарекомендовала себя не хуже зарубежных аналогов, в частности SAP и Xero. К тому же бухгалтерский учет в Японии, как это ни парадоксально, до сих пор является одной из наименее автоматизированных отраслей, в частности, почти весь документооборот ведется в бумажном виде.

По неофициальной же информации, российская программа оказалась победителем по причине отсутствия в Японии специалистов по 1C, запутанности и нелогичности ряда процессов.

– Именно сложность, непривычность на рынке и слабое знакомство с подобным продуктом японских контролирующих и налоговых органов, а также возможность ведения двойной бухгалтерии являются истинными причинами такого решения. Концерны, пострадавшие от падения спроса на стальной и сортовый прокат в 2020 году, пытаются вывести из-под налогообложения оборотные средства, списав их как убытки именно 2020 года, не переходя в налоговый период 2021 года, – рассказал один из источников.

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