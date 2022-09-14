Мнение: Курилы закрылись, японские компании остались и японцы о лицемерии Запада

1. За дружбу с США надо платить. Японцам приказали поссориться с Россией, и теперь им на Курилы даже приехать сложно (ссылка):



Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами – бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок.

В силу возраста, живших до 1945 года на Южных Курилах японцев уже почти не осталось. Те из них, кто реально хотел посетить острова, имели достаточно времени, чтобы сделать это. Выдавать же какие-то привилегии современным японцам не имеет никакого смысла.

2. Японские компании подсчитали свои потери в случае ухода из России и решили по большей части остаться. Тут американцы уже мало что могут сделать — их власть над Японией велика, но всё же не настолько велика, чтобы заставить японцев убиться об Россию (ссылка):

Японские компании приостанавливают уход из РФ второй месяц подряд. Об этом говорится на сайте исследовательского центра Teikoku Databank.

«В период с марта по апрель одна за одной компании объявляли о приостановке деятельности в РФ. Однако после этого тенденция стремительно замедлилась, а в июле число новых компаний, которые объявили о приостановке или выходе из бизнеса в РФ, упало до нуля. В большинстве случаев даже крупные компании избегали заявлений относительно будущего их бизнеса», — отмечается в материале.

Согласно исследованию, к 21 августа 74 из 168 ведущих японских компаний заявили о прекращении деятельности в России. При этом лишь шесть из этих 74 компаний полностью ушли с российского рынка. 48 из 74 японских компаний заявили о приостановке финансовых транзакций, экспорта и производства в РФ. В период с 19 июня по 21 августа японские фирмы и вовсе перестали заявлять о приостановке бизнеса в стране.

В частности, компании Mitsui и Mitsubishi полностью согласились на новые российские условия и сохранили своё участие в СПГ-проекте «Сахалин-2» (ссылка).

3. Японцы недовольны. Под давлением Запада они активно участвовали в зелёной движухе, собирались закрыть свои АЭС, отказаться от использования углеводородов. А теперь на Западе притормозили с озеленением, подставив при этом и Японию, и остальной мир (ссылка):

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, бросившегося в кризисный момент закупать ископаемые ресурсы, пишет издание Sankei Shimbun.

Автор статьи, главный научный сотрудник японского аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма (Taishi Sugiyama), уточнил, что Европа «загнана в угол» из-за антироссийских санкций. Это побудило ее вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива, рассказал эксперт.

«Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие “взрывные” покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — подчеркнул аналитик. <…>

Он уличил Запад в лицемерии, так как с одной стороны — он разрекламировал «декарбонизацию» (экономика, основанная на низкоуглеродных источниках энергии — прим. «Ленты.ру»), с другой — вернулся ископаемому топливу. «К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», — указал Сугияма.