Под Серпуховом пассажиров регионального авиарейса высадили в поле из-за закипевшего радиатора самолёта

Под Серпуховом пилот одной из небольших региональных авиакомпаний посадил самолёт Ан-2 в поле прямо во время выполнения рейса, объяснив это закипевшим радиатором.

Пассажиры не долетели до точки назначения около 20 км.

Инцидент произошёл утром 12 сентября. После того, как пилот заметил белый пар во время полёта, а также опознал некоторые признаки перегрева мотора, он попросту совершил посадку и попросил всех покинуть салон самолёта. Сам он направился искать термостат от УАЗа, который, по его словам, конструктивно подходит, однако так и не вернулся за штурвал до утра.

Как оказалось, за время отсутствия пилота большинство пассажиров скинулись и заплатили местному жителю, единолично владеющему автобусом ПАЗ, который и довёз их до нужной точки. Теперь они намерены требовать от авиакомпании хотя бы частичного возмещения стоимости билетов.

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