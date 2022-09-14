 

«Леня, куда везут?»

14.09.2022, 13:05, Разное
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Политика Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника за высказывание девятилетней давности.

Леонид Гозман* вышел на свободу вечером 13 сентября после 15 суток ареста. На выходе его снова задержали и отвезли в отделение полиции, где оставили на ночь. Гозмана собираются судить по той же статье, за которую он только что отбыл срок, — за «отождествление советского и нацистского режимов». Крамолу специально искали и нашли в «Живом журнале» политика, в публикации за 2013-й год. Теперь Леониду Гозману грозит еще 15 суток или штраф, и статья уже с отягчающими обстоятельствами, поскольку нарушение из прошлого считается повторным.

* Леонид Гозман включен в реестр СМИ-иноагентов.

Источник: Новая газета


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