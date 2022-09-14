 

Девять стран Европы перестали выдавать туристические визы россиянам

14.09.2022, 12:15, Разное
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Прием документов от россиян для получения туристических виз уже приостановили девять стран. Как сообщает телеканал “360”, в список вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Бельгия и Нидерланды.

При этом некоторые страны Евросоюза продолжат оформлять национальные визы под туристические поездки (не шенген). На данный момент россияне могут подать документы в консульства Венгрии, Греции, Испании, Италии, Кипра и Франции. Об этом сообщает “Радио 1”.

Несмотря на ограничительную политику Европейского союза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, РФ не собирается отвечать зеркальными мерами. “Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать”, – приводит его слова RT.


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