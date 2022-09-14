Собянин рассказал о сервисе, который поможет москвичам найти информацию о предках

Главархив Москвы ведет систематическую работу по оцифровке метрических книг. В открытом доступе на профильном сервисе “Моя семья” появилось более шести миллионов страниц, почти все материалы доступны на русском языке, уточнил мэр.

На сервисе выложено 420 страниц ревизских сказок. Это прообразы современных переписей населения. Также в “Моей семье” доступно 700 тысяч страниц, охватывающих период со второй четверти XVIII века до 1860-х годов. Там указаны возраст и местожительство членов семьи.

“Итого – более 7,1 млн страниц архивных документов, незаменимых для поиска сведений о предках и составления генеалогического древа семьи. При этом количество материалов растет на 50-70 тысяч страниц в месяц”, – написал Собянин в своем блоге.

Мэр добавил, что “Моя семья” сильно облегчает задачу поиска предков. Москвичам больше не нужно делать запросы и ездить в читальный зал столичного Главархива. Платформой пользуются уже более 10 миллионов человек.

В основе сервиса лежит нейросеть, действующая на основе технологий искусственного интеллекта. Она переводит архивные документы в машиночитаемый формат.

Пользователю достаточно набрать в поисковой строке имя предка. Система выдаст все упоминания о человеке. Сбор информации занимает считанные минуты.

“История Москвы – это история десятков поколений москвичей. Создание платформы по распознаванию рукописных текстов архивных документов станет серьезным подспорьем для наших современников, которые по праву гордятся своими предками и желают знать о них как можно больше. Чтобы затем передать эту память своим детям и внукам”, – подчеркнул мэр.