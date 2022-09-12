Проект «Сталинских» высоток был разработан Николаем II

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский представил в Государственной публичной исторической библиотеке свою новую монографию «Николай II: гений места».

Исследование доктора исторических наук посвящено неизвестным страницам жизни последнего российского императора, в том числе его архитектурным изысканиям.

Из документов следует, что ещё в 1910 году Николай Александрович собственноручно подготовил проекта строительства семи небоскрёбов в Петербурге. Они должны были стать символом блестящей имперской столицы, но из-за начала Первой мировой идею пришлось отложить.

По словам доктора наук, ему удалось найти в архиве подлинник архитектурного эскиза высоток, который с 1930 года хранился в личном архиве Иосифа Сталина. В 1946 году советский лидер передал чертежи коллективу архитекторов для доработки, однако проект Николая II оказался настолько проработанным, что был реализован практически в первозданном виде.

В ближайшее время Мединский планирует обратиться к мэру Москву Сергею Собянину с просьбой установить на каждой высотке мемориальные доски, на которых будет указано имя настоящего архитектора. Кроме того, историкам и журналистам теперь рекомендовано называть здания не «сталинские», а «Николаевские» высотки.

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