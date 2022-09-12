Итальянский боб и длина миди: стрижки, которые станут хитами осени-зимы 2022

Стрижки, которые станут хитами нынешнего сезона, отличаются стильностью, женственностью и красотой. Очень много оригинальных причесок, которые однозначно найдут своих поклонниц, в том числе кое-какие из них могут понравиться и вам. Рассмотрите варианты, которые сегодня присутствуют на модных показах.

Клавикус

Это разновидность боба, которая имеет одну особенность. Волосы не очень короткие, но и не очень длинные, они представляют собой так называемую золотую середину, которая импонирует многим представительницам прекрасного пола. Вы можете носить волосы распущенными и быть уверенными в том, что они уложены в прекрасную форму или легко сменить прическу, сделав небольшой хвостик или пучок. Преимуществом прически является то, что она омолаживает, стройнит и подходит для всех типов лица.

Итальянский боб

Это универсальная прическа, которая подходит для любой структуры волос. Она замечательно смотрится не только на густых, но и на тонких волосах, а также отлично выглядит с прямыми прядями, волнами или локонами. Густая челка помогает подкорректировать форму лица и выглядит очень стильно, за счет чего образ становится экстравагантным. Длина, достигающая до уровня губ и ровный срез, являются главными отличительными критериями прически. Обычно такую стрижку выполняют на сухих волосах.

Длина миди

Замечательная стрижка, которая подойдет тем, кто любит длинные и средние волосы. Длина до ключицы также является одной из самых любимых модницами. Оставьте волосы распущенными, слегка их завейте, чтобы образовались легкие волны, и волосы смотрелись более легкими и шелковистыми.

Кончики волос оставьте не завитыми, по технологии пляжных вол, которые также напоминают о естественности. Пробор можно сделать ровным или боковым, все зависит от вашего вкуса. Если вам импонирует очень большая длина, вы можете оставить волосы такими, какими хотите, все зависит о вашего вкуса.

Пикси с короткой челкой

Эта стрижка отлично подойдет обладательницам тонких волос, также ее могут предпочесть девушки небольшого роста с удлиненной шеей (визуально вы будете казаться выше). Очень простая и милая прическа, которая очень легка в эксплуатации, поскольку не требует длительной укладки, а также однозначно молодит (смотрится кокетливо и даже несколько по-детски).

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Текстурированный пикси

Очень стильная и несколько мальчишеская прическа, которая сделает образ стильным и креативным. Верхняя часть волос достаточно густая, в том числе и присутствует челка, а нижняя длина срезается до минимума (как вариант, можно выбрать андеркат). Если вам нравится эффект мокрых волос, ничто не должно препятствовать вашим желаниям. Используйте стайлинговое средство, которое поможет вам его добиться, и прическа будет выглядеть еще круче.

Микро боб

Эксперты моды утверждают, что короткий французский боб станет фаворитом сезона. Стрижку может дополнять челка, а можно обойтись без нее, кроме того, кончики могут быть немного завиты вовнутрь, это смотрится очень привлекательно. Выбирайте эту замечательную и модную прическу, она подходит практически всем, нужно только выбрать оптимальную для себя длину. Имеется в виду то, что длина должна быть относительно короткой, но до какого уровня должны доходить волосы, выбор за вами.

Вместо заключения

В нынешнем и предстоящем сезоне в моде множество красивых причесок. Кроме всех предложенных выше, вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится. Особенностью и преимуществом современной моды является ее демократичность.

То есть, вы можете не только выбирать уже готовые прически (возможно, даже забытые), но и придумывать их сами или дополнять существующие оригинальные элементами.