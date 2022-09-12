Мнение: Дровами в наш век не спастись

Пол Кругман о европейском энергетическом кризисе.

Дровами в наш век не спастись

В ЕС растет паника по поводу приближающихся холодов, пишет Kayhan. В попытках использовать альтернативные источники энергии европейцы обратились не к ветру или солнцу, а к дровам. Их скупают даже жители многоквартирных домов, чтобы соорудить камины и отапливать помещения "по-черному". В страхе перед холодной зимой и одновременно с продолжающимся кризисом в Европе вокруг энергоносителей и при стремительно растущих ценах некоторые государства Европы, в частности, Германия, продолжают испытывать серьезные затруднения в попытках использовать альтернативные источники энергии. Однако здесь речь не о "зеленой энергетике" и не о высоких технологиях, а об обычных дровах. На них также стремительно начали расти цены, и этот древнейшее средство отопления, которым Европа и так была не особенно богата, тоже становится редкостью. Хотя поначалу казалось, что в сравнении с ценами на газ здесь ситуация останется еще какое-то время благоприятной.

Генеральный секретарь НАТО также высказался, что в преддверии зимы Европа столкнулась с тяжелой ситуацией, и все будет еще хуже. Однако, по его словам, отрицательный фактор роста цен в полную силу можно будет ощутить после начала зимних холодов. Так что Европа никак не сможет заранее понять, какие мучения и лишения ей предписано испытывать с началом зимы.

Кризис с энергоносителями, резкий скачок цен на газ и электроэнергию, страх и ужас в преддверии холодной зимы, которую, к тому же, возможно, придется проводить в потемках, стал причиной того, что народ в Европе бросился скупать и запасать древесину, причем часто даже не думая о том, что древесину негде хранить в условиях современного города, как и о том, что современное городское жилье попросту непригодно для обогрева дровами. Все больше сообщений и репортажей передается о том, что древесины, дров нет в наличии, они недоступны для продажи, а там, где они есть, просто нет условий для его использования. По сообщениям европейских СМИ, группу стран, на которые пришелся первый удар инфляции, особенно в секторе энергетики, составили Венгрия, Болгария и Румыния. Именно в этих странах больше всего семей и домохозяйств, в которых, по причине малообеспеченности, люди зависят от использования древесины как источника тепла.

Примерно половина домохозяйств в Болгарии для отопления использует древесину, поскольку это топливо всегда было относительно доступным и дешевым. Но сейчас цены на древесину, в сравнении с ценами прошлого года, выросли в полтора-два раза. Самые свежие статистические данные по Венгрии также указывают на то, что цены значительно выросли, причем рост стал еще процентов на 50 больше прогнозируемого уровня. В минувшем августе ряд венгерских общественных организаций начали предупреждать о том, что если государство или правительство не даст больше субсидий на закупку дров и не примет других чрезвычайных мер, весьма вероятна реализация самых "катастрофических" и "трагических" сценариев. В Польше и Словакии цены на дрова также выросли более чем вдвое, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но при этом спрос на них продолжает расти. Новостной канал "Евроактив" в одном из своих репортажей сообщал, что из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газ многие домохозяйства намерены перейти на дрова в качестве альтернативного источника тепла.

Но рост спроса, а также сокращение поставок газа быстро привели к появлению дефицита дров, что сулит еще большие проблемы европейскому обществу, особенно в более бедных районах. Один из экспертов фонда "Европейская биоэнергетика" рассказал каналу "Евроактив", что большинство стран-членов ЕС сейчас столкнулись с дефицитом (древесины), причем стоимость топливных паллетов в таких странах, как Германия и Бельгия, выросла примерно в 2,5 раза. Но если в маленьких городах и сельской местности у домохозяйств хотя бы есть альтернатива, чем и как обогревать помещение, то в городской застройке жилые помещения попросту непригодны для обогрева дровами; огонь не разведешь прямо в комнате или кухне. И дело иногда доходит до того, что некоторые домохозяйства в многоквартирных домах даже пытаются проводить перепланировку помещений и сооружать камины, чтобы отапливать жилье в буквальном смысле "по-черному".

Генсек НАТО заговорил о предстоящих черных буднях…

С другой стороны, на фоне роста уличных протестов и манифестаций против роста тарифов на электроэнергию в Европе из-за антироссийских санкций и протестов против вмешательства Европы в конфликт на Украине, Генеральный секретарь НАТО написал в своей заметке для" Financial Time": "Европе предстоят тяжелые времена и мрачные будни, но их европейцы должны встретить, не нарушая единства в своих рядах, поскольку цена несопротивляемости будет еще выше". В данной заметке, которая была размещена на сайте данного издания, Йенс Столтенберг также написал о том, что события на Украине скоро вступят в свою "решающую фазу", поскольку холодная зима уже "на пути". Зима, которая будет трудной для украинцев, "сражающихся за свою свободу", а также "для тех, кто их поддерживает". Единство и солидарность сторонников Украины, по словам Столтенберга, будут весьма серьезно цениться на фоне того, что продолжаются инфляция и рост цен на энергоносители. По словам генсека НАТО, полгода предстоит прожить с максимально возможными лишениями, ограничениями, и даже с гражданскими волнениями, но "ради Украины надо все это выдержать".

Следует указать на то, что данная заметка сразу вызвала резкую критику: многие читатели издания назвали эти заявления и призывы "политической демагогией". К тому же заявления Столтенберга прозвучали на фоне продолжающихся многочисленных протестов в разных областях Европы против безудержного роста тарифов, инфляции и самого блока НАТО и его политики. Так, в Италии протестующие выходили на улицы и демонстративно жгли платежные квитанции за электричество. В Великобритании также выходят протестовать люди самого разного социального происхождения, от юристов и адвокатов, считающихся состоятельным средним классом, до простых сотрудников аэропортов и почтовых служащих, которые выступают против увеличения расходов, и, как следствие, против недостаточной заработной платы и плохих условий труда. В городах Германии, и, прежде всего, в столичном Берлине, протестующие также выходят на улицы и площади, с осуждением роста цен на недвижимость, арендную плату, у которой более нет потолка и предела. Свидетельницей массовых протестов стала также и Чешская Республика, где кризис и рост цен, прежде всего, на энергоносители, выводят людей на улицы; при этом тысячи людей, в том числе и в столице республике, Праге, протестуют не только против роста цен и подорожания топлива, но и идут с лозунгами против политики правительства страны, а также против "кабальной зависимости" от Евросоюза и НАТО. Массовые протесты идут и по всей Франции, где люди требуют серьезных мер против роста цен на топливо и против инфляции. При этом выдвигаются лозунги и против "неэффективности правительства Макрона" – президента Франции, претендующего на роль лидера всего Евросоюза. Однако пока эти претензии приводят лишь к тому, что народ этой европейской страны выходит периодически протестовать против правительства под лозунгами типа "Макрон – это бедность!" При всем этом аналитики периодически замечают, что, чем больше вводится санкций против России, тем сильнее ухудшаются условия жизни на самом европейском континенте, вызывая при этом общественную критику правительства, затем перерастающую в уличные протесты.

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Федеральный канцлер Германии тоже обратил внимание на тяжелые условия жизни в Европе в связи с кризисом цен на энергоносители и охарактеризовал их следующим образом: "Германия переживает сейчас непростые времена, но едва ли это станет причиной для серьезного роста массовых протестов и беспорядков". На чем же господин Олаф Шольц основывает свой оптимизм? Немецкий канцлер, хотя и признает кризис экономики стран Евросоюза в связи с ростом цен на энергоносители, в то же время заявляет, что "не видит" предпосылок для заметного роста протестных настроений до той степени, чтобы охватить всю страну. Он утверждает, что Германия, несмотря ни на что, обладает сильной экономикой и стабильной демократией. Заявления политика также прошли на фоне масштабных акций протеста в ответ на рост цен на топливо и энергетический кризис. В свете заявлений лидера Германии остается все же неясным, что его волнует больше – благополучие граждан ФРГ, доверивших ему и его партии дело управления страной, или собственные политические амбиции.

Как утверждает экспертное сообщество, в Великобритании, также на фоне роста цен в квитанциях на электричество, десятки тысяч компаний и предприятий, как малого, так и крупного бизнеса уже находятся на грани банкротства, и, скорее всего, не смогут продолжать работу без поддержки государства и правительства. Но при этом известно, насколько кабинет консерваторов, уже много лет находящийся у власти в Великобритании, не любит слово "субсидии". Сайт BBC, ссылаясь на экспертов-специалистов в области банкротства и указав на необходимость поддержки государства, также сообщал, что недавно консалтинговая компания Red Flag Alert, которая отслеживает финансовое состояние компаний, рассказала ВВС, что в последний кризисный период даже прибыльные компании несут значительные убытки. Вместе с тем, даже те фирмы, которые смогут выстоять в нынешних кризисных условиях, все равно будут вынуждены сократить свои производственные мощности, указал сайт. Компании ожидают, что государство сможет найти возможность оказать помощь в отношении оплаты гигантских счетов за электроэнергию. На сайте телекомпании также сообщалось, что новый кабинет во главе с недавно занявшей должность премьер-министра Лиз Трасс, как ожидается, в скором времени будет готов объявить о пакете финансовой помощи домохозяйствам, которые сейчас сталкиваются с ростом тарифов на электроэнергию, доходящим до отметки 80%. Однако пакет помощи предусматривает только поддержку домохозяйств, но не крупных и средних предприятий, которые, как предупредила консалтинговая фирма Red Flag Alert, уже находятся под угрозой банкротства. По данным компании, свыше 75 тысяч предприятий, потребляющих большое количество энергии, находятся под угрозой банкротства, и им остается, по сути, только два выхода: либо обанкротиться, либо увольнять сотрудников, если государственная поддержка не поступит в ближайшее время. Как отмечают эксперты Red Flag Alert, многие из компаний, даже и способных выдержать кризисные условия, все равно оказываются сейчас перед выбором: либо платить зарплату, либо оплачивать счета за электроэнергию, начав при этом сокращать персонал. По данным экспертов компании, сейчас в Великобритании существует около 355 тысяч предприятий с оборотом более миллиона фунтов, которые считаются крупными потребителями электроэнергии, в таких областях, как сталелитейная, стекольная, бумажная и бетонная промышленность. Из этого количества 75,972 тысячи предприятий находятся на грани банкротства и 25,72 тысяч из них могут обанкротиться как раз по причине непомерных расходов на электроэнергию. Как сообщил ВВС со ссылкой на источник в одном из британских предприятий, которые могут обанкротиться, государству следовало бы вовремя прийти на помощь таким компаниям, и если бы это произошло, то ситуация сейчас была бы иная. Однако отсрочка предоставления помощи от государства подорвала доверие производителей и потребителей. В свою очередь, упомянутая консалтинговая компания Red Flag Alert подсчитала, что предприятиям потребуется примерно 100 миллиардов фунтов в год, чтобы покрывать растущие счета за электроэнергию.

Еще одним сообщением, указывающим на острый энергетический кризис в Европе, стало заявление президента России Владимира Путина о том, что, если европейские страны установят потолок цен на российские нефть и газ, Россия прекратит поставки энергоносителей в Европу. В своем выступлении на Дальневосточном экономическом форуме Путин указал, что введение потолка цен было бы глупым решением, поскольку оно приведет только к еще большему росту мировых цен на энергоносители и к усугублению экономических проблем Европы.

Автопробег в поддержку кандидата в президенты РФ В.Путина – ИноСМИ, 1920, 07.09.2022

Переживем ли мы зиму без русского газа?

Предложение о введении потолка цен на российские нефть и газ впервые поступило на прошлой неделе от стран "Семерки". Реагируя на данное намерение промышленно развитых стран, Путин заявил, что, если Запад приведет в исполнение данный свой план, Россия имеет полное право отказаться от выполнения заключенных контрактов на поставки энергоресурсов. Безусловно, заявление Путина может быть расценено как угроза, шантаж и прочее, однако логика в словах президента России определенно прослеживается: введение потолка цен приведет к еще большей неопределенности на мировых рынках. Поскольку всем ясно, что Европа до сих пока не смогла найти поставщика энергоносителей, альтернативного России, и европейские лидеры в целом откровенно это признают. До сих пор Европа покрывала на 40% свои потребности в газе и на 30% в нефти за счет России. При этом Владимир Путин подчеркнул, что нынешняя приостановка поставок по газопроводу "Северный поток" связана только с западными санкциями. "Как только санкционное давление на Россию ослабнет и появится возможность отремонтировать вышедшую из строя турбину, поставки по "Северному потоку" могут возобновиться", – указал Путин. Как заявил лидер России на Дальневосточном форуме во Владивостоке, пусть Запад даст России турбины, и "Северный поток" сразу заработает. Но, как известно, в ответ с Запада следуют новые обвинения в адрес России. Как ранее заявляла Германия, отремонтированная турбина, поставленная компанией Siemens, готова к возврату в Россию, однако "россияне отказываются ее принимать", поскольку Москва теперь ссылается на проблемы с документами, мешающие возобновлению ее эксплуатации. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в минувшую среду обвинил Россию в "энергетическом шантаже" и денежном вымогательстве. Очевидно, что в подобной атмосфере взаимных нападок и обвинений стороны едва ли смогут найти компромисс, и, следовательно, проблемы Европы с энергоносителями, как и пообещал Путин, будут только усугубляться, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

(с) Пол Кругман

https://inosmi.ru/20220912/drova-256046699.html – цинк

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