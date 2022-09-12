 

Актриса Надежда Ангарская назвала причины развода с безработным мужем

12.09.2022, 16:05, Разное
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Надежда Ангарская впервые назвала причины развода с уроженцем Иордании Раедом Бани. Муж актрисы комедийных шоу и Comedy Women был безработным, поэтому она не требовала от него даже алиментов.
О своей семейной жизни Надежда Ангарская пояснила в эфире программы «Звезды сошлись», выходящей на канале НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой актриса рассказала, как спустя менее шести лет брака она была вынуждена развестись с мужем. В 2015 году, спустя два года после свадьбы, у пары родился сын Давид. Тем не менее, после расставания актриса не стала требовать от бывшего возлюбленного средств на содержания ребенка. Несмотря на то, что Раед Бани работал некогда в индустрии красоты, а также писал песни для арабских эстрадных исполнителей, он уже давно без работы.

Как оказалось, пять лет семейной жизни Ангарская сама оплачивала все расходы, которые были у семьи. По ее признанию, супруг на самом деле не умеет или не желает зарабатывать средства на жизнь. Не взирая на то, что он фактически сидел дома, актриса была вынуждена даже нанимать няньку для ребенка. Это пришлось сделать, так как безработный муж не мог даже присматривать за их сыном. Интересно, что актриса и певица считала это нормальным и всегда говорила, что от любимого ей ничего не нужно.

Сам же Раед Бани даже не удосужился выучить язык, получить какую-либо специальность. Поэтому в декретном отпуске Надежда Ангарская была всего лишь два месяца, после чего была вынуждена снова вернуться на работу. Однако, когда селебрити поняла, что ждать изменений в характере супруга бессмысленно, она подняла вопрос о разводе. Сейчас сыну Давиду уже семь лет, он пошел в первый класс, и актриса уверена, что муж и родственники с его стороны не имеют ни малейшего права вмешиваться жизнь ее и ребенка.


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