Мнение: Расчет косяков

Когда мы сравниваем косяк в паре без детей и косяк в паре с детьми, мы руководствуемся все той же формулой красного поля: КП = СЗ + n(ОЗ).

Никакого “это другое” нет.

Нет никаких исключений из формулы КП, и пара с детьми отличается от пары без детей тем, что n(ОЗ) в паре с детьми у каждого очень большая.

В паре, которая только что познакомилась КП = СЗ обычно.

СЗ сначала маленькая, но иногда она быстро взлетает, пусть и очень нестабильна, а вот n(ОЗ) практически отсутствует из-за отсутствия общей территории.

n(ОЗ) – это часть вашей ОЗ, ваших ресурсов, вашей объективной устойчивости, которая зависит от партнера, связана с ним как часть общей территории.

В паре, которая вместе давно, n(ОЗ) может быть довольно большая и если она значительно больше у одного, начинается дисбаланс.

Многие привыкли думать, что дисбаланс – это разница СЗ.

Но СЗ – величина пластичная, эмоциональная, зависящая от фокуса внимания и направления либидо. Чтобы СЗ кристаллизовалась на высоких отметках и закрепилась, необходима большая n(ОЗ). И вот когда разница в n(ОЗ) растет, то растет и дисбаланс, который влияет на разницу СЗ.

Люди обычно замечают только изменения СЗ (нравится – не нравится, влечет – не влечет, кайфово рядом – некайфово), а насчет n(ОЗ) у них – белое пальто.

Многим кажется, что желание выгоды и любовь несовместимы.

Насчет своей ОЗ и разницы ОЗ с другими у большинства людей срабатывает вытеснение из сознания, ЗВ и БП, вы уже в курсе. Не хочется людям думать, что ОЗ как-то влияет на отношения. Не могут люди признаться, что стремление к комфорту, стабильности, пользе и выгоде подспудно влияет на их влечения. Хочется считать, что на любовь влияет исключительно “химия”. Она же “небеса”.

Но чем больше вы связаны с человеком, чем больше у вас общего, тем больше его n(ОЗ), тем больше его вовлеченность, интеграция в ваши ресурсы, ваша нормальная зависимость от него.

Если у вас общий дом, разделить этот дом на две части и забрать свою теоретически можно, но практически вы потеряете этот дом. Даже если не иметь в виду нервы и силы, которые вы потратите на раздел, прежний дом будет потерян для вас, вам удастся отщипнуть только малую часть для построения нового.

Все вложения, которые были сделаны в общее, время и энергия, для обоих сторон превращаются в n(ОЗ). Это растит КП одного и КП второго.

Обратите внимание, время не превращает формулу в “это другое”, а увеличивает величины в формуле.

Если вы сравниваете мужа, лежащего на диване, и нового знакомого, который дарит вам какие-то безделушки, думая, что новый знакомый имеет больше КП за счет n(ОЗ), вы не понимаете, что муж когда-то уже инвестировал энергию в ваш дом, в диван и в вашу жизнь, и расставаясь с мужем вам придется лишиться огромного куска всего, что у вас есть, потому что поделить общее очень сложно и инициатор разрыва обычно лишается большей части всего, и в плане имущества и в плане поля, все это вещи одного порядка.

Супруг всегда почти имеет большую n(ОЗ), и за счет этого большое КП.

Косяк – это отрицательная n(ОЗ).

Пока векторы косяков меньше, чем вложения, n(ОЗ) положительная.

Косяка как такового не появляется.

“Право на пику”, о котором тоскуют многие авторы, мечтая с помощью пики порешать все проблемы и увеличить СЗ как в сказке, появляется, если ваш партнер выходит из своего КП, а вы в этот самый момент остаетесь в КП.

Векоторы косяков в обычной супружеской паре летят друг в друга с обеих сторон. Лес рубят, щепки летят. И если кто-то вдруг решает метнуть топор в другого, “сделать пику”, он оказывается в черном поле.

Не от косяка оказывается, а от желания наказать другого за косяк!

Пика – это не волшебная палочка для подъема СЗ, это очень опасный инструмент, потому что если ваша картина ошибочна, если свою правоту вы переоценили, а правоту партнера недооценили, то ваша пика будет большим косяком. Пика – это самая настоящая агрессия, причем сознательная, намеренная агрессия. Это атака на любовь, на брак, на все, что связывает, включая ребёнка, и такую атаку может оправдать только необходимая самозащита.

Вот почему никогда нельзя болтать про пики просто так. В новеньких отношениях ещё ладно, а в браке нет.

В том числе нельзя говорить партнеру в качестве пики о том, что вы хотели бы уйти из отношений или даже просто хотите “подумать об отношениях”.

Говорить без достаточного КП о разрыве отношений – это большой косяк.

В паре с ребенком поводов для пики не бывает практически никогда.

КП супруга слишком велика из-за n(ОЗ) и чем больше оба привязаны к ребенку, тем сильнее.

Чем больше значимость ребенка для партнера, тем больше цена ваших акций.

Слив в паре с ребенком бывает еще реже.

Для слива необходимо, чтобы ваши вложения были мимо КП, мимо общей территории, но почти все, что вы делаете для отца или матери своего ребенка – вложение в общую территорию.

То, что в другой паре давно выглядело бы как липкость или демьянова уха, в паре с ребенком в границах.

Но про слив отдельно поговорим.

Когда вы пытаетесь понять, где проходят границы человека на общей территории, вы должны иметь в виду, что общая территория состоит из двух КП (КП1 + КП2), как пирог, который едят двое, делится на две половины.

КП – это реальные, объективные границы.

Когда люди пишут про границы (“провела границ”, “взломал границы”, “отстояла границы”), они говорят про субъективные границы, то есть про некие права, которые им мерещатся.

Разницы между воображаемыми и реальными границами многие люди не видят, потому что уверены, что “провести границы” можно где угодно и мир склонился в реверансе.

На самом же деле, как мы с вами знаем, эффективное поведение в любом ресурсе – это когда ваши субъективные границы (то есть ваше чувство границ, ваше видение границ) совпадают с объективными (с точки зрения поля).

В этом блоге мы занимаемся тем, что пытаемся сделать чувство границ хорошим, научиться видеть реальные границы, освободиться от иллюзий и багов. Иллюзии – это когда вы видите свои границы не там, где они есть объективно. Баги – это ходы мимо границ по причине иллюзий. Баги могут быть и на уровне установок.

Так вот, возвращаясь к косякам.

Косяк – это грубое нарушение прав партнера на общей территории.

Чтобы понять: косяк или нет, надо видеть пересекли ли вы границы партнера, то есть надо видеть его КП.

Баланс в паре – это СЗ1=СЗ2 при СЗ > 1

Поэтому для оценки КП в нормальной паре, то есть в супружеской паре без явного дисбаланса, имеет практическое значение только n(ОЗ).

И теперь, руководствуясь всей этой информацией, попробуйте проанализировать “право на пику” автора первого письма и автора второго.

И главное, попробуйте сравнить двух авторов.

А каком письме больше общая территория, почему?

В каком письме больше КП автора? Почему?

Есть ли векторы косяков у героев? А у авторов? Какие?

Если ли векторы сливов у авторов? Какие?

Можно ли компенсировать векторы косяков или сливов?