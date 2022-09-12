Платья макси – трендовый наряд осени: секреты создания модных образов и подбора подходящей обуви

Наступление осени — еще не повод расставаться с любимыми платьями. В текущем сезоне особенно актуальными будут изделия макси-длины. Разбираемся, на какие фасоны стоит обратить внимание и с чем их лучше сочетать.

Актуальные фасоны

В моде — любые платья длиной по щиколотку. Они могут быть вязаные, трикотажные, с принтом и однотонные, с длинными, короткими рукавами или без рукавов, с воротником, круглым или V-образным вырезом, на пуговицах и целонокроеное. Стилисты дают нам такую свободу выбора, что вы можете остановить внимание на том, что лично вам больше по душе.

Отдельно можно выделить платье-комбинацию на бретелях: оно по-прежнему в тренде. Летом такое изделие носят с кроссовками или с открытой обувью. В прохладную же погоду под низ можно смело надевать свитер или водолазку, сочетать с закрытой обувью.

Подходящая обувь

Для создания гармоничного лука исходите из фасона своего платья и из погоды. К примеру, если за окном достаточно прохладно, то вы можете надеть платье А-силуэта с длинными рукавами и с ботинками. Очень стильно смотрятся изделие длины макси в сочетании с обувью на шнуровке спереди.

Подойдут и ботильоны, лучше на устойчивом широком каблуке. Обувь не обязательно должна сочетаться по цвету с платьем. Достаточно, чтобы она гармонировала с другими аксессуарами: например, с сумочкой.

Если у вас одежда с принтом, тогда выбирайте однотонную обувь нейтрального оттенка: белую, черную, коричневую и т. д.

Хорошо сочетаются с платьем-комбинацией биркенштоки, ботильоны. Если на улице достаточно тепло, не бойтесь надевать шлепанцы или сандалии.

Если вам импонирует эпоха девяностых, тогда вместе с платьем макси можете комбинировать сабо или мюли. Оба варианты обуви — очень трендовые в нынешнем сезоне.

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Нравится стилистика бохо или ковбойский неформальный стиль с ноткой брутальности? Тогда выбирайте казаки. Это полуботинки длиной до середины голенища с острым носком и небольшим скошенным, но устойчивым каблуком.

Обратите внимание на лоферы, челси и дерби. Эта обувь также красиво сочетается с платьями макси-длины.

Кроссовки или кеды также вполне допустимы. Лучше всего такая обувь гармонирует с платьями из плотного трикотажа, с разрезами (одним или двумя) снизу по бокам изделия.

Сочетание с аксессуарами и другими вещами

Тяжело создать целостный образ без использования аксессуаров. Например, сумочки, украшений, головных уборов. С платьями макси свободного кроя хорошо смотрится широкополая шляпа. Из трендовых сумочек можно выделить сумку-ведро, изделие с бахромой или размера XXXL.

Что касается украшений, то это могут быть как изделия из драгметаллов, так и качественная бижутерия.

Подчеркнуть талию можно с помощью поясного ремня, не слишком широкого.

В прохладную погоду в качестве верхней одежды можно использовать жилет. Также подойдет дутая стеганая куртка-пуховик. Неплохо смотрится в контексте многослойного образа пальто или плащ на синтепоне.

Для создания элегантного и женственного лука надевайте удлиненный тканевый плащ или пальто. В таком контексте будет уместнее обувь на каблуках и с острым носком.