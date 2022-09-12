Платья макси – трендовый наряд осени: секреты создания модных образов и подбора подходящей обуви
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Наступление осени — еще не повод расставаться с любимыми платьями. В текущем сезоне особенно актуальными будут изделия макси-длины. Разбираемся, на какие фасоны стоит обратить внимание и с чем их лучше сочетать.
Актуальные фасоны
В моде — любые платья длиной по щиколотку. Они могут быть вязаные, трикотажные, с принтом и однотонные, с длинными, короткими рукавами или без рукавов, с воротником, круглым или V-образным вырезом, на пуговицах и целонокроеное. Стилисты дают нам такую свободу выбора, что вы можете остановить внимание на том, что лично вам больше по душе.
Отдельно можно выделить платье-комбинацию на бретелях: оно по-прежнему в тренде. Летом такое изделие носят с кроссовками или с открытой обувью. В прохладную же погоду под низ можно смело надевать свитер или водолазку, сочетать с закрытой обувью.
Подходящая обувь
Для создания гармоничного лука исходите из фасона своего платья и из погоды. К примеру, если за окном достаточно прохладно, то вы можете надеть платье А-силуэта с длинными рукавами и с ботинками. Очень стильно смотрятся изделие длины макси в сочетании с обувью на шнуровке спереди.
Подойдут и ботильоны, лучше на устойчивом широком каблуке. Обувь не обязательно должна сочетаться по цвету с платьем. Достаточно, чтобы она гармонировала с другими аксессуарами: например, с сумочкой.
Если у вас одежда с принтом, тогда выбирайте однотонную обувь нейтрального оттенка: белую, черную, коричневую и т. д.
Хорошо сочетаются с платьем-комбинацией биркенштоки, ботильоны. Если на улице достаточно тепло, не бойтесь надевать шлепанцы или сандалии.
Если вам импонирует эпоха девяностых, тогда вместе с платьем макси можете комбинировать сабо или мюли. Оба варианты обуви — очень трендовые в нынешнем сезоне.
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Нравится стилистика бохо или ковбойский неформальный стиль с ноткой брутальности? Тогда выбирайте казаки. Это полуботинки длиной до середины голенища с острым носком и небольшим скошенным, но устойчивым каблуком.
Обратите внимание на лоферы, челси и дерби. Эта обувь также красиво сочетается с платьями макси-длины.
Кроссовки или кеды также вполне допустимы. Лучше всего такая обувь гармонирует с платьями из плотного трикотажа, с разрезами (одним или двумя) снизу по бокам изделия.
Сочетание с аксессуарами и другими вещами
Тяжело создать целостный образ без использования аксессуаров. Например, сумочки, украшений, головных уборов. С платьями макси свободного кроя хорошо смотрится широкополая шляпа. Из трендовых сумочек можно выделить сумку-ведро, изделие с бахромой или размера XXXL.
Что касается украшений, то это могут быть как изделия из драгметаллов, так и качественная бижутерия.
Подчеркнуть талию можно с помощью поясного ремня, не слишком широкого.
В прохладную погоду в качестве верхней одежды можно использовать жилет. Также подойдет дутая стеганая куртка-пуховик. Неплохо смотрится в контексте многослойного образа пальто или плащ на синтепоне.
Для создания элегантного и женственного лука надевайте удлиненный тканевый плащ или пальто. В таком контексте будет уместнее обувь на каблуках и с острым носком.
Смотреть комментарии → Комментариев нет