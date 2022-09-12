 

Врач назвала 5 не хватающих организму осенью витаминов и микроэлементов

12.09.2022, 11:55, Разное
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Кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, как защитить организм осенью. Специалист назвала 5 главных витаминов и микроэлементов, не хватающих организму в это время года, объяснив, как восполнить этот дефицит.
С окончанием лета организм человека может ощущать такие же признаки авитаминоза, как и после зимы. Осень – важное время для проверки иммунитета, заверяет врач Ирина Юзуп, поэтому так важно соблюдать баланс нутриентов, не допуская недостатков тех или иных витаминов и микроэлементов. Это витамин С, который крайне важен для снижения рисков простуд, инфекций и других заболеваний. Недостаточность аскорбиновой кислоты можно распознать по быстрой утомляемости, простудах, плохом заживлении порезов и ран. Восполнить дефицит этого необходимого для здоровья вещества можно за счет цитрусов, яблок и болгарского перца.

С приходом пасмурных дней в организме уменьшается количество витамина D, вырабатующегося под влиянием солнечного света. При этом человек становится менее энергичным, у него нарушается сон, а в момент засыпания повышается потливость. Также может наблюдаться хрупкость зубов, избежать дефицита данного гормона можно приемом препаратов с витамином в адекватных количествах, от 60 до 80 нг/мл. При этом выбирать необходимо БАДы с формой микроэлемента D3 (5000–10.000 МЕ в сутки), которая является единственной эффективной и безопасной для человека.

Важно принимать осенью, уверена врач, и цинк, который способен непосредственно взаимодействовать с вирусами, не подавляя репликацию вирусной РНК. Также этот металл участвует в газообмене организма и образовании переносящего углекислый газ и кислород гемоглобина. В день для взрослых достаточно дозы 15 мг, а для детей – 3-12 мг, при этом, как и в других случаях, медики призывают принимать препараты строго после обследования.

Важно следить за уровнем меди, участвующей в гидроксилировании и окислении L-тирозина. В сутки достаточно 3 мг, этот микроэлемент также поможет правильному функционированию щитовидной железы. Дефицит меди определяется по анализам крови, восполнить недостаток можно, употребляя арахис, отруби из пшеницы. Если же у человека присутствует аллергия на данные продукты, заменить их можно нутом, гречневой крупой и чечевицей. Также много меди в базилике, чесноке, кинзе и редисе, а также любой микрозелени.

Недостаток железа можно диагностировать по анемии, при которой резко уменьшается количество красных кровяных телец и снижается способность переноса кислорода по кровотоку. Также наблюдается при этом ломкость ногтей, слабость и утомляемость, выпадение волос и сухость кожи. Восполнить уровень микроэлемента можно, добавив в рацион морепродукты, красное мясо, печень, которые содержат гемовое железо, более доступное. Негемовый вид вещества содержится в гранатах, листовой зелени, гречке, орехах и семенах. Из пищи железо усваивается примерно на 10-20 процентов


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