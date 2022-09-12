Маск пообещал оживить Толкина, чтобы тот оценил новый сериал «Властелин колец»

Миллиардер Илон Маск в эфире телеканала CNN заявил, что до конца года инженеры его компании Tesla перенесут сознание Джона Толкина в искусственно созданное тело, чтобы писатель смог оценить недавно вышедший сериал «Властелин колец: Кольца власти».

Маск полагает, что сериал получился «ужасным», в то время как его создатели и «продажные критики», напротив, называют его шедевром.

– Пусть нас рассудит автор, сам Джон Толкин. Я обещаю, что к Рождеству он выступит в прямом эфире и даст объективную оценку, – анонсировал Маск.

По информации газеты The New York Times, в структурах Маска эксперименты по сканированию и картированию головного мозга с целью перенести его в другое искусственное тело идут уже более пяти лет. Согласно завещанию Толкина, его мозг был забальзамирован и помещён на вечное хранение в Британский музей.

– Представители Маска уже договорились с наследниками Толкина, так что проблем со снятием копии мозга не будет, всё сделают по закону. Уже через три недели инженеры Tesla должны прибыть в Лондон для проведения операции, – отметил источник издания в Государственном департаменте США.

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