Мнение: «Пятая колонна» Газпрома в Молдове

«Нынешнее правительство Молдовы я расцениваю как «пятую колонну» Газпрома. Не было в Молдове за весь период независимости правительства, которое было бы более выгодно Газпрому. Даже при Додоне Молдова не платила столько денег из бюджета за газ. Никогда…».

Александр Петков,

миноритарный акционерАО «Молдовагаз»,

экс-советник президент Молдовы,

в 2010—2014 годах депутат парламента Молдовы.

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