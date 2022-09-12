 

Мнение: «Пятая колонна» Газпрома в Молдове

12.09.2022, 11:10, Разное
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«Нынешнее правительство Молдовы я расцениваю как «пятую колонну» Газпрома. Не было в Молдове за весь период независимости правительства, которое было бы более выгодно Газпрому. Даже при Додоне Молдова не платила столько денег из бюджета за газ. Никогда…».

Александр Петков,
миноритарный акционерАО «Молдовагаз»,
экс-советник президент Молдовы,
в 2010—2014 годах депутат парламента Молдовы.

PS Видео выложил и на YouTube и в Rutube. Как говорят матерые ютуберы, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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