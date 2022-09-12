Вливается, а что дальше? – Личное мнение
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Не знаю, что вы делали на выходных, но Алла Пугачёва всё ещё активно вливается в столичную жизнь. Вместе с детьми она пришла на Красную площадь и хорошо попозировала:
Фото: Соцсети
Эти выходы и съёмки, несут информационный посыл: видите теперь, что Пугачёва с нами надолго? Думали, что приедет и улетит быстренько? Не дождётесь.
Исходя из этого, а также из отсутствия информации о разводе с гАлкиным, можно смело сделать кое-какие предположения.
Вариант, что Алла просто готовит почву для возвращения мужа, отметать всё ещё не стоит. Исполнительница как бы говорит всем, что она с нами, что она здесь, что она любит страну — пришла в День города в центр.
Так многие и подумали: сейчас и муж прилетит.
Однако возможен вариант, что Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся.
Вполне себе жизнеспособный и жизнеобеспечивающий вариант существования и Аллы, и её мужа.
В итоге тут получается, что уставшая исполнительница за 70 взяла на себя обеспечение семьи. Грустно это и жалко чисто по-человечески. А куда деваться, с другой стороны? Детей растить нужно, да и самой на что-то жить.
А вы задумывались о том, чем займётесь в 73?
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Источник: Лена Миро
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