 

Вливается, а что дальше? – Личное мнение

12.09.2022, 11:00, Разное
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Не знаю, что вы делали на выходных, но Алла Пугачёва всё ещё активно вливается в столичную жизнь. Вместе с детьми она пришла на Красную площадь и хорошо попозировала:


Фото: Соцсети

Эти выходы и съёмки, несут информационный посыл: видите теперь, что Пугачёва с нами надолго? Думали, что приедет и улетит быстренько? Не дождётесь.

Исходя из этого, а также из отсутствия информации о разводе с гАлкиным, можно смело сделать кое-какие предположения.

Вариант, что Алла просто готовит почву для возвращения мужа, отметать всё ещё не стоит. Исполнительница как бы говорит всем, что она с нами, что она здесь, что она любит страну — пришла в День города в центр.

Так многие и подумали: сейчас и муж прилетит.

Однако возможен вариант, что Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся.

Вполне себе жизнеспособный и жизнеобеспечивающий вариант существования и Аллы, и её мужа.

В итоге тут получается, что уставшая исполнительница за 70 взяла на себя обеспечение семьи. Грустно это и жалко чисто по-человечески. А куда деваться, с другой стороны? Детей растить нужно, да и самой на что-то жить.

А вы задумывались о том, чем займётесь в 73?

Источник: Лена Миро


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