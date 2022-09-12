Мундеп Фаттуш раскритиковала Смольный за несбыточные обещания о повышении зарплат до 103 тысяч рублей

Исполняющий обязанности председателя городского Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов 2 сентября отрапортовал о том, что средняя зарплата в Санкт-Петербурге вырастет до 103,6 тысячи рублей к 2025 году. Муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш раскритиковала администрацию губернатора Александра Беглова за такие несбыточные прогнозы.

Петербургские аналитики придерживаются одинакового мнения о том, что такими заявлениями власти города лишь прикрывают негативные последствия слабой политики Смольного в экономической сфере – озвученные цифры совсем не сочетаются с реальной ситуацией на рынке труда Северной столицы.

«Я не знаю, где они взяли такие цифры. Что они всех топ-менеджеров сложили? Теперь топ-менеджеров больше, чем людей с рабочими специальностями? Как они это делят? Среди кого? Бизнесменов? Люди же не идиоты, люди сами умеют считать. <…> Нельзя же так «гнать» людям, когда-нибудь они устанут совсем», – подчеркнула мундеп Фаттуш.

В локальной прессе уже не раз писали, что на фоне подорожания практически всех товаров и услуг оклады остаются на прежнем уровне – по подсчетам «Центра занятости населения Санкт-Петербурга», средний доход за последний год увеличился всего на 4%.