«Мрази неблагодарные» – кандидат из Новокузнецка оплатил все штрафы автовладельцев округа, но не был избран депутатом

Кандидат в депутаты от Ленинского района Новокузнецка Дмитрий Горячев с результатом 3,4% голосов избирателей занял последнее место в своём округе и не прошёл в городское заксобрание.

Известный в городе бизнесмен, владелец вещевого рынка был раздосадован столь низким результатом и обвинил избирателей в неблагодарности.

Ранее Горячев пообещал всем обратившимся к нему жителям Ленинского района оплатить штрафы за нарушения ПДД. Свою часть электоральной сделки кандидат выполнил, а избиратели – нет.

– Мрази неблагодарные! Они постоянно ездили, как придурки: гоняли по Ленинскому, Советской Армии, Ежова, иной раз на красный свет, парковались на остановках и тротуарах. Я всё оплатил, у одного даже со штрафстоянки машину выкупил, – прокомментировал он результаты выборов.

Свои предположения относительно причин поражения Горячева высказал политолог Алибек Канаев.

– Большинство избирателей округа – пенсионеры. Их интересуют иные вопросы. Нужно было предлагать бесплатные проезды и пообещать новые троллейбусы, – полагает эксперт.

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