 

«Мрази неблагодарные» – кандидат из Новокузнецка оплатил все штрафы автовладельцев округа, но не был избран депутатом

12.09.2022, 10:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кандидат в депутаты от Ленинского района Новокузнецка Дмитрий Горячев с результатом 3,4% голосов избирателей занял последнее место в своём округе и не прошёл в городское заксобрание.

Известный в городе бизнесмен, владелец вещевого рынка был раздосадован столь низким результатом и обвинил избирателей в неблагодарности.

Ранее Горячев пообещал всем обратившимся к нему жителям Ленинского района оплатить штрафы за нарушения ПДД. Свою часть электоральной сделки кандидат выполнил, а избиратели – нет.

– Мрази неблагодарные! Они постоянно ездили, как придурки: гоняли по Ленинскому, Советской Армии, Ежова, иной раз на красный свет, парковались на остановках и тротуарах. Я всё оплатил, у одного даже со штрафстоянки машину выкупил, – прокомментировал он результаты выборов.

Свои предположения относительно причин поражения Горячева высказал политолог Алибек Канаев.

– Большинство избирателей округа – пенсионеры. Их интересуют иные вопросы. Нужно было предлагать бесплатные проезды и пообещать новые троллейбусы, – полагает эксперт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.20 / “Путин захватил сирийские Голаны”

16.08.22 / Всё ради бренда — звёзды Голливуда используют визиты на Украину в личных целях

28.03.21 / В Норвегии заявили о необходимости ЕС идти на поклон к России за «Спутником V»

01.09.22 / Скандалы: Как воруют в Запорожье

18.06.22 / Мнение: Блокада Калининграда

25.12.21 / Маникюр для встречи Нового Года по знаку зодиака: Рыбам – голубой металлик, Тельцам – насыщенная зелень

19.07.22 / Столичные застройщики потеряли 74 млрд

15.04.22 / Найдены растения, способные очищать почву от тяжелых металлов

30.03.22 / 10 самых фотогеничных (и вкусных!) постных десертов

24.05.21 / Стартап электронной коммерции Little Birdie получил предварительное финансирование в размере 30 млн австралийских долларов от крупнейшего банка Австралии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика