Мнение: Расстрел агитатора

В порядке технического отчета.

1. Антиспам в телеграме https://t.me/boris_rozhin вчера донастроен. Стал работать в разы лучше. Большой процент укроботов удаляется автоматически, также как и шлюхоботов.Тем не менее, очень серьезные атаки на канал продолжаются. Гибнут сотнями и тысячами, но продолжают лезть. По всем случайно пострадавшим, еще раз напоминаю – я в телеге никого не баню (банально некогда перебирать поток в десятки тысяч комментариев), основная часть банов это антиспам + модератор (настоящий титан расстрельных подвалов). Соответственно, если считаете, что вы пострадали незаслуженно, пишите модератору на почту, ссылка в закрепе. Партия умеет признавать свои ошибки в вопросах нарушения соц.законности.

2. По ЖЖ после модератор отчитался о 128 отправленных на подвал за сутки из них процентов 80 это свежие учетки ИПСО. Отрабатывают в основном те же самые тезисы, что и в Телеграме. Некоторые ошибочно кричат про "критику зажимают". Дело в не критике, критика вполне себе спокойно присутствует в комментариях телеграма и ЖЖ. И будет присутствовать, не переживайте так – единообразное мнение и взятие под козырек вам никто не навязывает. В интернете это не работает.

Но персонажей, теряющих берега или впадающих в режим "белка-истеричка" модератор будет пристреливать без всякой жалости по законам военного времени. Плюс ко всему, некоторые "белки-истерички" настолько тупы, что не понимают, что зачастую их комментарии уже сами по себе содержат состав уголовного преступления за который они могут сесть на реальный срок. Лично мне не особо хочется, чтобы за комментарии в моем блоге кто-то сел (примеров уже немало, посадки за комментарии идут), так что это в том числе и для их же блага.

3. Плюс актуальный фрагмент из фильма "Рожденная революцией" отражающий мое внутреннее отношения к персонажам занимающимся подобным в военное время. Большевистский подход к этому вопросу полностью поддерживаю.

По вопросам о сборах – актуальные сборы по-прежнему публикуются не в ЖЖ, а в Телеграме и текущий актуальный сбор на военно-гуманитарные грузы как правило висит в закрепе. Сам я лично ни за кем с просьбами переслать денег на что-либо не бегаю. Если к вам кто-то обращается с таким вопросом (в телеге или ЖЖ), то это мошенники.

Сейчас. помимо военных грузов (за последние 2 недели по линии нескольких сборов будет более 100 различных дронов и прочих ништяков), будет актуальна закупка зимней формы, а также сбор помощи для эвакуровавшихся жителей Харьковской области. Кто хочет чем-то помочь в условиях тягостного отхода войск с харьковщины после балаклейского прорыва, может помочь обычным гражданским, которые сейчас оказались в Белгородской области.

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