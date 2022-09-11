 

Сергей Шнуров получил выговор от Союза композиторов за «безыдейность программы»

11.09.2022, 19:33, Разное
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Комиссия по этике Союза композиторов России на экстренном заседании единогласно приняла решение объявить строгий выговор Сергею Шнурову. В ближайший год на всех концертах музыканта будет присутствовать уполномоченный Союза, а новые песни «Ленинград» сможет выпускать только после получения положительного отзыва от Высшего экспертного совета Министерства культуры

Заместитель главы Союза композиторов Юрий Лоза обрушился с критикой на своего коллегу.

«За последние 20 лет наша эстрада сделала заметный шаг вперёд, но Шнуров остался глубоко в 90-х. Нецензурная лексика, пошлые намёки и безыдейность программы — вот что характеризует его творчество. Или он исправится, или уйдёт со сцены», – заявил он.

Только за последний год в министерство культуры, Союз композиторов и Государственную думу поступило более тысячи жалоб от граждан на творчество Шнурова. Особенно много сигналов поступало из родного города музыканты — многие петербуржцы были возмущены песнями «Ленинграда» о Северной столице.

«Я согласен, что Шнуров давно позорит наш город. Он рисует Петербург пьющим и грязным городом, так что выговор ему был объявлен абсолютно обосновано», – написал в своём Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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