 

Создана 3D-карта мозга, способная помочь в борьбе с деменцией

11.09.2022, 19:25, Разное
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Ученые из Йельского университета нашли главный источник появления заболеваний головного мозга. Свое исследование они опубликовали в журнале Journal of Experimental Medicine.

Эксперты выяснили, что менингеальные лимфатические сосуды выполняют функцию очистки межклеточной жидкости и некоторых белков. Эксперименты над мышами продемонстрировали, что эти капилляры могут также влиять на появление неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и опухоль мозга.

Изучение функций этих сосудов провели с помощью световой визуализации грызунов и МРТ-сканирования 11 людей. Это позволило создать трехмерный снимок менингеальной лимфатической системы и выяснить, что она взаимодействует с венозными синусами оболочки мозга.


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