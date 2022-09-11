 

Заработал более ста миллионов: В «Лужниках» Шнур матерился и пел хиты

11.09.2022, 19:20, Разное
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Сергей Шнуров, лидер рок-группировки «Ленинград», более известный, как Шнур, провел концерт в «Лужниках». Несмотря на то, что артист не только пел хиты, но и матерился, а также высказался об избиркоме, ему удалось заработать более ста миллионов рублей.
10 сентября после долгого перерыва в гастролях на столичном стадионе «Лужники» провел свой концерт Сергей Шнуров. Вместе со своими коллегами лидер рок-группировки «Ленинград» пел хиты и вызвал настоящий ажиотаж у поклонников его творчества. На выступление любимого артиста пришли порядка семидесяти тысяч человек. Такая востребованность зажигательных песен группы у соотечественников привела к тому, что гонорар артиста оказался просто заоблачным. Стоит отметить, что и ранее селебрити неоднократно попадал в список самых высокооплачиваемых российских звезд шоу-бизнеса.

При этом на сцене рок-музыкант, как сообщают некоторые неподтвержденные официально источники, пробыл всего около сорока минут. По этим же данным, за такой концерт Сергей Шнуров заработал огромную сумму, в порядка ста миллионов рублей. В свойственной рокеру манере он не только пел, но и позволял себе материться. Особенное внимание многих почитателей таланта Шнура привлек один из его шлягеров, посвященных столице. В песне «Горит Москва» артист пел о «прекрасном сне», в котором главный город Российской Федерации сгорел и «никто не выжил». Также необычно звучала строчка о тлеющем былом избиркоме, поскольку именно сегодня в РФ проводится день выборов.

Выступление Шнура и «Ленинграда» уже прокомментировали многие блогеры и публичные люди. Так, по мнению журналиста Михаила Шахназарова, учитывая, что столице именно в эти дни исполняется восемьсот семьдесят пять лет, подобная выходка выглядит неприемлемой. Единственное, что скрасило мероприятие, это праздничный салют. При этом сам Шнур ранее сетовал на запрет его концерта в Санкт-Петербурге, который планировался провести на территории Крестовского острова. Между тем предыдущий концерт рок-группировки «Ленинград» в Северной столице собрал не намного меньше фанатов артиста, продано было почти 68 тысяч билетов.


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