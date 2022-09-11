Эксперт: Процесс онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит спокойно

Электронное голосование стало более массовым, констатировал политолог. По его словам, дистанционный формат гораздо интереснее для избирателей.

“Процесс идет спокойно. Часть этого покоя связано с тем, что люди физически не приходят, а работают в интернете, то есть ни очередей ничего нет. Участки доступны”, – цитирует эксперта Агентство городских новостей “Москва”.

Политолог отметил, что жалоб граждан на проблемы с голосованием не зафиксировано. “Мне ничего неизвестно о случаях, когда кто-то не мог проголосовать”, – сказал он.

Эксперт обратил внимание на важность работы наблюдателей. Присутствие наблюдателей от Общественной палаты Москвы и партий делает выборы объективными, уверен Журавлев.

Москвичи с 9 по 11 сентября выбирают муниципальных депутатов. Голосование идет во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Ранее эксперты раскритиковали оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования. Это путь к поражению оппозиционных кандидатов, уверены политологи.