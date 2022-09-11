 

Политолог: Оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ

11.09.2022, 19:10, Разное
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Отказ от электронного голосования приведет к тому, что оппозиционеры вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов и показать существенный результат, полагает эксперт.

Чеснаков отметил, что большое количество избирателей в этом году выбрало дистанционный формат. Электронное голосование комфортнее и удобнее, констатировал политолог.

В числе тех, кто призывал бойкотировать дистанционное голосование, оказались представители КПРФ. Глава “Политической экспертной группы” Константин Калачев напомнил, что коммунисты в прошлом году жестко критиковали ДЭГ, поэтому на текущих выборах не в состоянии резко изменить свою позицию.

“Вероятно, партия представляет себе своих избирателей как людей, которым чужды современные технологии, которые пользуются кнопочными телефонами и голосуют при помощи бумажных бюллетеней. В этот раз ставка на молодежь у коммунистов отсутствует”, – объяснил аналитик.

Москвичи с 9 по 11 сентября выбирают муниципальных депутатов. Голосование идет во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Онлайн и офлайн-голосование в столице проходит в спокойном, штатном режиме, сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дистанционный формат явно побеждает традиционный, констатировал политолог.

Ранее эксперты раскритиковали оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования. Это путь к поражению оппозиционных кандидатов, уверены политологи.


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