Неудачные принты, черный цвет и обувь на плоской подошве: модные ошибки, которые полнят женщин

При выборе одежды нужно обязательно обращать внимание на ее покрой, материал, из которого она выполнена, и цвет. Если вещи будут неправильно подобраны, то это визуально добавит несколько лишних килограмм.

Вот несколько достаточно распространенных ошибок, которые многие женщины допускают.

Носить слишком большую одежду

Многие считают, что если носить свободные вещи, то это поможет скрыть лишние килограммы и изгибы. Однако вместо того чтобы скрывать то, что нужно, одежда больших размеров только лишь дополнительно подчеркнут все изгибы.

Лучше всего сочетать между собой облегающую и более свободную одежду. Например, если верх широкий, то низ должен быть достаточно структурированным и наоборот.

Носить слишком облегающие вещи

Ношение слишком узких и облегающих брюк в качестве мотивации, чтобы быстрее похудеть, является очень плохой идеей.

Если одежда слишком маленькая, то она только лишь подчеркнет все недостатки фигуры и подчеркнет все изгибы, где это не нужно.

Тотальный черный

Черный цвет выглядит очень элегантно, так как он визуально утончает силуэт. Однако, если полностью надет тотал-блэк с головы до ног, то это может подчеркнуть все имеющиеся недостатки фигуры и внешности.

Темный цвет несомненно подчеркнет тусклость кожи, темные круги и даже тусклые волосы. Нужно этот тон добавить только в небольших штрихах.

Чрезмерное наслоение слишком ярких цветов

Если слишком много цвета, то образ может получиться достаточно невыразительным. Стоит остерегаться слишком большого количества ярких цветов, особенно если они расположены в области проблемных участков, которые нужно скрыть.

Это только лишь визуально увеличит изгибы. Нужно отказаться от наслоения слишком большого количества ярких цветов и носить только лишь 3 оттенка в одном наряде. Это включает также и аксессуары.

Остерегаться неподходящих принтов

Несмотря на то, что разнообразные принты могут выглядеть довольно модно, однако они несколько утяжеляют силуэт, особенно в области ног, ягодиц и нижней части живота.

Чтобы не деформировать фигуру, нужно выбирать принты, которые не будут утяжелять фигуру. Отличным решением станет горошек, небольшие цветы и тонкая полоска, особенно если она вертикальная.

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Что же касается цветов, то лучшим решением станут мягкие оттенки, монохромные или тон в тон.

Топы, которые слишком сильно закрывают

Круглый вырез, который находится слишком близко к горловине, застегнутая до последней пуговицы рубашка, воротник-труба или водолазка не всегда смотрятся красиво.

Кроме того, такие вещи могут визуально добавить несколько килограмм. Нужно выбирать правильную форму декольте. Отличным решением станут открытые воротники, такой как V-образный вырез. Он поможет сделать фигуру визуально более стройной. Также просто шикарно выглядит глубокий вырез.

Наслоение аксессуаров

Если носить украшения в большом количестве, особенно когда они крупные, то это будет привлекать внимание к изгибам.

Не стоит скрывать тело множеством цепочек, колец и браслетов. Стоит сделать выбор в пользу простоты. Однако если нравятся достаточно большие украшения, то нужно носить их моно.

Неправильно подобранное белье

Нет ничего хуже, чем узкие трусики или бюстгальтеры, которые могут визуально создавать не слишком привлекательные выпуклости.

Нужно выбирать белье в соответствии со своим типом фигуры и формами. Это является основой доя создания красивого силуэта.

Неправильная длина одежды

Юбка-карандаш или платье-миди, даже если они являются ультрамодными, подходят далеко не для каждого силуэта и иногда могут визуально сделать фигуру более громоздкой. Кроме того, это делает ноги полными и может несколько укоротить их.

Вместо этого стоит выбирать наряды, которые не будут обрезать или подчеркивать ту или иную часть тела.

Обувь на плоском ходу

Несмотря на то, что такая обувь удобная и практичная, однако, иногда она может визуально увеличивает размер лодыжек или икр. Однако, стоит также быть осторожным и не носить обувь на огромной шпильке, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Хорошим вариантом станут ботильоны на квадратном каблуке 5 см. Летом все же можно надеть сандалии на плоском ходу вместе с любимым длинным платьем или короткой юбкой. Также можно носить обувь на платформе или небольшом и устойчивом каблуке.