Мнение: 145 лет Дзержинскому

Сегодня 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Создателя ВЧК, карающего меча Революции, победителя беспризорности и прочая-прочая-прочая. В текущие дни еще яснее понимаешь ценность четкого и решительного руководства по наведению порядка в тылу в вооющей стране. Железный Феликс знал как это делать. Уверен, памятник Дзержинскому на Лубянку обязательно вернется.

С Днем Рождения, Феликс Эдмундович!

—