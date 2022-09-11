Мнение: 145 лет Дзержинскому
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Сегодня 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Создателя ВЧК, карающего меча Революции, победителя беспризорности и прочая-прочая-прочая. В текущие дни еще яснее понимаешь ценность четкого и решительного руководства по наведению порядка в тылу в вооющей стране. Железный Феликс знал как это делать. Уверен, памятник Дзержинскому на Лубянку обязательно вернется.
С Днем Рождения, Феликс Эдмундович!
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет